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Spor

Murat Özyer dönemi bitti

Beko Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Cafe Crown'un, antrenör Murat Özyer ile yollarını ayırdığı açıklandı.

31 Aralık 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Cafe Crown'un, antrenör Murat Özyer ile yollarını ayırdığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2006-07 sezonundan bu yana basketbol takımının antrenörlüğünü yürüten Murat Özyer ile Galatasaray'ın yollarının ayrıldığı belirtildi.

Galatasaray Cafe Crown'ın bu cumartesi Fenerbahçe Ülker ile oynayacağı derbide takımın başında teknik danışman Koray Mincinozlu olacak. Mincinozlu, 7 Aralık tarihinde sarı-kırmızılılarda "teknik danışman" sıfatıyla göreve getirilmişti.

Beko Basketbol Ligi'nde 12 hafta sonunda altığı 10 galibiyetle ikinci sırada bulunan Galatasaray Cafe Crown'da Murat Özyer'in yerine Antalya Büyükşehir Belediye'den ayrılan Orhun Ene veya Fransa Birinci Ligi'nde Cholet'yi çalıştıran erman kunter'in göreve getirilmesi söz konusu...

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