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Murat Özdemir'i komşuları anlattı: Yarışmadan sonra saçmalamaya başladı

Dr. Serhat Özsoy: Papağanın kendisine gelebilmesi için serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz

20 Aralık 2018 13:46

Papağana yaptığı işkence videosu büyük tepki gören Murat Özdemir, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve SinirHastalıkları Hastanesi’nde kontrol altına alınırken Ortaköy’de oturduğu ev boş kaldı.

Özdemir’in annesinin, torununu da yanına alarak Samsun’a gittiği öğrenildi. Murat Özdemir’in annesiyle birlikte yıllar önce mahalleden ayrıldığını ve 1 sene önce geri döndüklerini anlatan komşuları, “Daha önce de garip bir insandı. Suratsız bir tip olduğu için kimse kendisiyle muhatap olmazdı. Ama yarışmadan sonra garipleşmeye başladı. Yarışmadan önce tartıştığı insanlar olurdu ama bu kadar büyük taşkınlığı olmamıştı” dediler.

Özdemir’in taşkınlık yapmasından çekindikleri için isimlerini gizleyen komşuları, ‘şöhreti kaldıramadığını’ söyleyerek “Katıldığı yarışmadan sonra saçmalamaya başladı” dedi. 

Özdemir’in işkence ettiği Mesut Bahtiyar ise dün ameliyat edildi. Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde tedavisi 1-2 ay kadar devam edecek” (DHA)

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