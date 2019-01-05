Murat, otomobille yaptığı kazada öldü, 2 arkadaşı yaralı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), ( DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde, beton aydınlatma direğine çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Murat Yeşildağlı (19) öldü, yanındaki 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Karaburç Mahallesi Kooperatif mevkii önünde meydana geldi. Karaburç Mahallesi yönüne giden bir akaryakıt istasyonunun pompa görevlisi Murat Yeşildağlı yönetimindeki 06 FRA 05 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada, araçta sıkışan Yeşildağlı öldü, yanındaki Sezer Bayram (20) ve Gülsu Zeybek (20) ise yaralandı. Ayşenur Oğuz (21) ise yara almadan kurtuldu.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yeşildağlı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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