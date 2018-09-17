Murat Muratoğlu'ndan THY'ye: Sahi bu para kimin inisiyatifiyle istendi?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türk Hava Yolları'nın uçak içi ikram ağırlamaları için on yıldır hizmet veren DO&CO şirketinden 100 milyon dolar yeni anlaşma parası istediğini öne sürdü. Muratoğlu, THY'ye "Sahi bu büyüklükte bir para kimin inisiyatifiyle istendi?" sorusunu yönelterek "Herhalde THY şerefiye almadan anlaşma yapmadı. Yüz milyon dolar az mı? Demek ki şerefiyeyi aldı. Ya bilançolarda görmezsek aldığı bu parayı? İnsan haliyle nereye, kimlere gidecek diye düşünecek! Bize “böyle bir hava parası ya da şerefiye aslında ödenmedi” mi denilecek?" diye yazdı.

Murat Muratoğlu'nun "100 milyon dolarlık hava parası geldi mi?" başlığıyla (17 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

Türk Hava Yolları, uçak içi ikram, yemek, içecek, yolcu salonu ağırlamaları için DO&CO isimli Avusturya merkezli bir şirket ile ortaklık yapıyor. Bu şirketin kurucusu Atilla Doğudan isimli bir Türk… Şirket on yıldır THY'nin tüm uçuşlarında hizmet veriyor.

Geçen yıl Üçüncü Havalimanı'na taşınma süreci başlarken THY ile Avusturyalı Do-Co arasında bir anlaşmazlık çıktı. Ortaklık neredeyse bozuldu!

THY ipleri kopardı, gitti Singapurlu SATS ile görüşüp bir de niyet anlaşması imzaladı. Neden bunu yaptı? DO&CO'dan tam 100 milyon dolar yeni anlaşma parası istenmişti. DO&CO parayı vermeyi reddetti! Sahi bu büyüklükte bir para kimin inisiyatifiyle istendi?

Biri “hava parası” diyor biri “şerefiye”… Lakin burada 100 milyon dolardan konuşuyoruz. Demek ki DO&CO en az 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Belki de fazlasını teklif etti. Yoksa nasıl tekrar anlaşma noktasına gelinecek ki? Bakın yine burası çok önemli…

İkisi de halka açık borsaya kote şirket… Bilançolarında bu 100 milyon dolarlık değişimi görmemiz gerek. Birinden en az 100 milyon dolar fazladan para çıkacak, diğerine girecek.

Herhalde THY şerefiye almadan anlaşma yapmadı. Yoksa Singapurlular ile anlaşır parayı alırdı. Yüz milyon dolar az mı? Demek ki şerefiyeyi aldı.

Ya bilançolarda görmezsek aldığı bu parayı? İnsan haliyle nereye, kimlere gidecek diye düşünecek! Bize “böyle bir hava parası ya da şerefiye aslında ödenmedi” mi denilecek? Tamam, işiniz havada yemek yedirmek ama o kadarı da fazla gelecek!"

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