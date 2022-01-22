Murat Muratoğlu: Zamlar gaza geldi!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, doğalgaza gelen zamma tepki gösterdi. Muratoğlu, “Ülkede doğalgaz bitince, üretimde kullanılan doğalgazı kesmek de yetmeyince, ‘Zaten sizi öpecektik, dayanamadık biraz daha ileri gittik’ dercesine, yine zam yaptılar gizlice… Türkiye'nin doğalgaz sağlayıcısı BOTAŞ sanayi tarifesine ay ortasında yapıştırdı… Sanayide kullanılan gazda yıllık zam oranı yüzde 435'e çıktı. Kimse de çıkıp isyanını dile getirmedi. Belli ki içine attı. Şu an sanayicilerimizin yüzüne bakıyorum, sevinç gözyaşları mı onlar? Yaparsa yine AKP yapar…” diye yazdı.

“Ekonomiyi berbat yönetmeleri, göz göre göre dövizi artırmaları, Türk Lirası'nı eritmeleri, kurumları ve hukuk sistemini yok etmeleri bu zamların esas sebebi” diyen Muratoğlu, BOTAŞ’ın sanayicilere verilen gaz miktarının yüzde 40 azaltacağı, buna uymayanları cezalandıracağı kararını, “Makinelerin yarısının şalterini kapat emridir” olarak değerlendirdi.

Muratoğlu, “Üretim kapasitesini düşürmek maliyeti arttırır. Yüksek maliyet işsizliği tetikler, tedarik zorlaşır. Sahi sanayi bölgeleri nasıl uygulayacak bu emri? Sanayi bölgeleri gazı BOTAŞ'tan alıp satıyorlar. “Bende gaz kaçağı var” dese işletmeler ne yapacaklar? Mahkemeye mi verecekler? Gazı mı kesecekler? Gaza mı gelecekler?” ifadelerini kullandı.

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