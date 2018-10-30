Murat Muratoğlu: Zafer anıtı, İstanbul'un hezimeti olacak

Adı İstanbul Havalimanı olarak açıklanan yeni havalimanı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bu bir havalimanı değil, zafer anıtı' açıklamasında bulundu. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Sahi bu zafer kime karşı kazanıldı? Yine mi Alman, yine mi Amerikalı? Zafer anıtı, İstanbul'un hezimeti olacak" dedi.

"Bir de sen hesapla güzel kardeşim"

Murat Muratoğlu, "Milyarlarca dolar değerindeki Atatürk Havalimanı çöp olacak" vurgusu yaparak "Aynı hasılatı yandaşlar toplayacak! Anlaşma gereği uzun yıllar İstanbul'a yeni havalimanı da yapılamayacak. Zafer anıtı, İstanbul'un hezimeti olacak. Bakın, Türkiye'de bulunan 55 havalimanından 45'i zarar ediyor. Sonra da niye yeni vergiler koyuluyor, zamların sonu neden gelmiyor? Bir de sen hesapla güzel kardeşim. Boş yere bu kadar parayı kim nereye harcıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Muratoğlu'nun "Zafer anıtı mı borç kazığı mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz