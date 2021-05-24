Murat Muratoğlu, Venezula’dan yapılan peynir ithalatını yazdı: Soru işareti kalmaması için açıklanmaya muhtaç iddialar söz konusu

Türkiye'nin 2020'de Venezuela'dan beyaz peynir ithal edebileceğini açıklamasının ardından Venezuela’da Ekim 2020'de peynire gizlenmiş kokain yakalandığı haberi yeniden gündeme geldi. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in d son günlerde yayınladığı videolarda kokainin Türkiye’ye Venezuela üzerinden geldiği yönündeki açıklamasını hatırlattığı bugünkü yazısında “Tatsız bir tesadüfe işaret etti” dedi.

“Ülkemizde 193 çeşit peynir üretimi yapılırken ve lezzetleri dünya çapında bilinirken neden Venezuela? Di mi ya?” diye soran Muraoğlu, “Halk fakirlik ve sefalet içerisinde… Bir aylık maaşlarıyla en düşük kalitede ancak iki kilo peynir alabiliyorlar. Ülke, yüzde 20.000 enflasyonuyla felaketin eşiğinde… Kendileri yiyecek bulamıyorlar ama bize süt ürünü satıyorlar. Bak sen şu işe!” ifadelerini kullandı.

“Soru işareti kalmaması için açıklanmaya muhtaç iddialar söz konusu”

Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Soru işareti kalmaması için açıklanmaya muhtaç iddialar söz konusu… Bugüne kadar kaç ton gelmiş? Hangi gümrükten ülkeye girmiş? Kim getirmiş? Maliyeti neymiş? Kaç liraya nerede satışa sunulmuş?

Ülkede hiçbir şey şeffaf olmayıp tüm ilişkiler “ticari sır” diye uydurma bir koruma kalkanı arkasına saklanınca… Saçma sapan fikirler geliyor akıllara…”

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