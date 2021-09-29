Murat Muratoğlu: Ülkeye değil 50 milyar dolar, 150 milyar dolar da girer; Türkiye dünyanın en ucuz ülkelerinden biri

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'a verdiği demeçte "rezervlere 1 yılda, 50 milyar dolardan fazla para gelecek" söylemini değerlendirdi. Muratoğlu "Para nereden gelecek? Bir yerden para bekliyorum adamları gibi konuşursan kimse ciddiye almaz tabii… Nitekim hayallerle yaşıyor Merkez Bankası Başkanı denildi" dedi.

Muratoğlu, Türkiye'ye 50 milyar dolar da 150 milyar dolar da girer diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Şöyle anlatayım… Ülkeye değil 50 milyar dolar, 150 milyar dolar da girer… Türkiye dünyanın en ucuz ülkelerinden biri…

Zira ucuz olmasının da var bir sebebi… Kötü yönetimi… Kimseyle tartışmadan kafaya göre alınan kararlar… Bu saatten sonra ağzımızla kuş tutsak, yabancı yatırımcı kallavi para sokmaz ülkeye

Hadi kafası iyiydi Türkiye'ye geldi, market zinciri kurmaya karar verdi. Ertesi gün kapıda zabıta… Pahalıya satıyorsun diye başlıyor soruşturma açıp ceza yazmaya…

Bununla mı uğraşacak? Ne işi var Allah aşkına? Bu yönetime gelmez o para!"