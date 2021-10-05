Murat Muratoğlu: Ülkede market sıkıntısı mı var, yoksa insanlar ürün alacak parayı mı bulamıyorlar?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "500 metrekarelik 1000 Tarım Kredi Kooperatifi Marketini süratle açacağız" söylemini değerlendirdi. Muratoğlu "Faiz sebep, enflasyon sonuç mantığından hareket ederek market adedinin artmasıyla fiyatların düşeceğini sanmak gayet normal… Sahi ülkede market sıkıntısı mı var? Yoksa marketten ürün alacak parayı bulamıyor mu insanlar" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Marketler, fiyat zincirinin son halkası… Ürünün tüketiciyle buluşma noktası… Diğer yandan serbest piyasa ekonomisinde isteyen malını istediği fiyattan satar. Bunu anlamadılar!

Rekabet Kurumu bunun için var. Devletin ilgili organları ancak rekabete aykırı ve tekel oluşturacak uygulama var mı diye kontrol edebilir."