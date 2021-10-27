Murat Muratoğlu: Türkiye'nin gri listeye girmesinin faturası milyarlarca dolar olacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasını değerlendirdi. Muratoğlu söz konusu kararın Türkiye'ye milyarlarca dolara mâl olacağını ifade ederek "Listelerin grisine alındın mı, dış kaynak ve yabancı sermaye girişleri azalıyor. Bunun Türkiye için anlamı 20-25 milyar dolarlık kayıp oluyor" dedi. Muratoğlu yazısında şöyle dedi:

"Bu listeye alınmamız neticesinde yurtdışından kaynak çekmemiz ve şirketlerin yurtdışında hesap açması zorlaşacak. Türkiye'den yapılan uluslararası para transferleri daha fazla sorgulanacak. Zaman alacak.

Gri listeye girmenin faturası milyarlarca dolar olacak. Zira bunun yanında yitirilen saygınlık, itibar ve güvenin maliyeti nasıl hesaplanır bilemiyorum. Acaba kim utanacak?"