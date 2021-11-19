Murat Muratoğlu: Türk Lirası savaşta zarar görmüş ülkelerin para birimleriyle karşılaştırılabiliyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararıyla Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybına ilişkin olarak "Türk Lirası ancak savaşta zarar görmüş veya dış dünyadan soyutlanmış ülkelerin para birimleriyle karşılaştırılabiliyor" dedi. "Al Esat'ı koy Türkiye ekonomisinin başına, inanın daha kötü durumda olmazdı bu ortamda" diyen Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Referansları din ve şeriat… Böyle idare ediliyor ekonomi… 'Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?' demedi mi? Dedi! Sana bir şey olmuyor ama halk hızla fakirleşiyor. Ya tam uygula ya hiç uygulama… Yüzde 16 günah da yüzde 15 olunca günah sayılmıyor mu?"

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