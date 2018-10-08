Murat Muratoğlu: Taşçı'nın yerine Bakan Albayrak'ın enerji bakanlığından arkadaşı koltuğa oturacak

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Enver Taştı'nın görevden alınmasını değerlendirdi. TÜİK tarafından 3 Ekim’de yıllık enflasyon yüzde 24,52 seviyesinde açıklandı. Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) enflasyon beklentisi ise yüzde 20,8’di. Mevcut rakamlarla birlikte, enflasyon hükümet beklentisinin üstünde çıktı.

Yazar Muratoğlu, Taştı'nın görevden alınmasıyla ilgili, "Enflasyonu gerçek hesaplayan görevden alınacak, enflasyonu bu hale getirenler yerinde oturacak" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Muratoğlu, Taştı'nın yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enerji bakanlığından arkadaşının koltuğa oturtulacağını öne sürdü.

"Sahi kim ihanet içerisindeydi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey kararını yorumlayan Murat Muratoğlu, Bakan Albayrak'ın şirketle anlaşılmasını eleştirenler için 'McKinsey algısı cehaletten değilse ihanettendir' demecini hatırlattı. Albayrak'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Bir denetim şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki?' çıkışına da yer veren yazar, "Sahi kim cahildi? Kim ihanet içerisindeydi?" sorusunu yöneltti.

Murat Muratoğlu'nun Sözcü'de "Bir varmış bir yokmuş!" başlığıyla (08 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz