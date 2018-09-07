Murat Muratoğlu: Sınır sınır değil, bildiğin kevgir; sizin yapacağınız işi tebrik ediyorum

Rusya ve Esad'ın havadan karadan vurduğu İdlib meselesi Türkiye için tam bir muamma. Günlerdir yazılıp çizillen ve TSK'nın 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'i Esad alırsa 'katliam yaşanacağı' senaryolarının üstünde duruluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'den kaçacakların büyük oranda Türkiye'ye geçeceğini söyledi. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Suriye siyasetine yönelik, " Sınır sınır değil, bildiğin kevgir… Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek, Afrika kıtası… Taksit taksit kavimler göçü yaşanıyor. Dingo'nun ahırı bile ülkeden daha nezih bir ortam sunuyor. Sizin yapacağınız işi tebrik ediyorum" diye yazdı.

Murat Muratoğlu'nun "Kim 5 milyon Suriyeli ister?" başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Resmi Suriyeli sayımız 3 milyon 570 bin olarak açıklanmıştı. Siz ona 4 milyon deyin… Yakın zamanda 1 milyon Suriyeli daha gelecekmiş, onu da ekleyin. Oldu mu sana düz hesap 5 milyon nur topu gibi Suriyeli mültecin?

Başkan, “Yakında Suriyeli kardeşlerimiz evine dönecek” demişti. Eskiler dönmedi, üzerine yeni kardeşleri geldi. Ülkeyi metrobüse çevirdi. Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen Suriyeli sayısı katladı!

Bakın; dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Bütün bu ülkeleri boşalt, taşı Türkiye'ye… Arsalarını kat karşılığı ver müteahhite… Hem aynı hesaba gelir hem de tam bize göre…

Sınır sınır değil, bildiğin kevgir… Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek, Afrika kıtası… Taksit taksit kavimler göçü yaşanıyor. Dingo'nun ahırı bile ülkeden daha nezih bir ortam sunuyor. Zaten ülke ülke değil topyekûn darülaceze…

Ekonomi desen 16 yıl önceden daha kötü… Ülke son bir yılda yüzde 40 fakirleşti. Üzerine milyonlarca ipsiz sapsız mülteci geldi. Bir ülkeyi bu hale getirmek gerçekten büyük başarı! Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Sizin yapacağınız işi tebrik ediyorum."

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