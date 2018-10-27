Murat Muratoğlu: Sen anlat Karadeniz; sahi fındık fiyatını neden Cumhurbaşkanı açıkladı?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Fındığın kilosunu 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren 14-14.5 liradan alacağız. Kayıtlı fındık alımında 2 lira destekleme ödemesi yapacağız” açıklamasını değerlendirdi. Murat Muratoğlu, "Sahi fındık fiyatını neden Cumhurbaşkanı açıkladı? Tarım Bakanı'nın acil işi mi çıktı? Cumhurbaşkanı'ndan üzüm ve incir fiyatlarını da açıklamasını bekliyoruz ocak ayı gibi… Karpuz ile kavunu unutmasa bari…"diye yazdı.

"İş işten geçti bir kere"

"Bilmiyorlar mı fındığın hasat zamanını?" diyen Muratoğlu, Kasım ayında fındığın tamamen tüccarın elinde olduğunu, Ordu, Giresun, Düzce'de fındığın ağustos ayında toplandığını aktardı. Bunların yanı sıra Samsun'da toplama işleminin eylül başına sarktığını, üreticinin fındığı 12 liradan tüccara sattığını kaydetti. Yazar, "Fındık şu anda tamamen tüccarın elinde… Devlet kilosuna 40 lira versin isterse… İş işten geçti bir kere…"dedi.

"Fındık bu yıl 12 liradan gitti!"

Fındık fiyatının geçen yıl 17 Ağustos'ta belirlendiğini hatırlatan Muratoğlu, "Bu yıl nedense düne kadar beklendi! Zira fındığın en büyük alıcısı İtalyan çikolata devi Ferrero 11,25 TL'den alım yapacağını Ağustos ayı başında açıkladı. Bir kısım üretici fındığını bu fiyattan ona sattı! Fındık bu yıl 12 liradan gitti! Tüccarın tuzu kuru… Sahi fındık fiyatını neden Cumhurbaşkanı açıkladı? Tarım Bakanı'nın acil işi mi çıktı? Cumhurbaşkanı'ndan üzüm ve incir fiyatlarını da açıklamasını bekliyoruz ocak ayı gibi… Karpuz ile kavunu unutmasa bari…" vurgusu yaptı.

Murat Muratoğlu "Sen anlat Karadeniz" başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz