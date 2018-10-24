Murat Muratoğlu: Şahsen Erdoğan haklı; kozlar Bahçeli'de olunca işler değişiyor bir anda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak olmayacağına ilişkin sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saygı duyarız, herkes kendi yoluna" dedi. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Şahsen Erdoğan'ı haklı bulsam da, Bahçeli ekonomik sıkıntılarla kendi partisine kayan oyların farkında… Kozlar Bahçeli'de olunca işler değişiyor bir anda…" dedi.

"Erdoğan ve AKP alacağını zaten almış"

"İttifakta sıkıntı olsa da olmasa da esas hikâye papazdı… Onun da etkisi bu kadardı. Hapishanelere iyi bakmalı, başka papaz rezervi kaldı mı?" diyen Muratoğlu, "Hani diyorlar ya; en kötüsü geride kaldı… Hiçbir şey henüz geride kalmadı. Hatta daha yarıya varılamadı. Sahi 'geride kalması' için ne yapıldı? Erdoğan ve AKP alacağını zaten almış. Başkanlık sistemine geçilmiş. Memleket tek adamın emrine verilmiş. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Bu saatten sonra iç siyasette kıyamet kopsa ekonomiyi fazla etkilemez. Zira arife tarif gerekmez. Ne yapılırsa yapılsın ekonomi öyle kolay düzelmez" vurgusu yaptı.

Murat Muratoğlu'nun "En kötüsü geride kaldı mı?" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz