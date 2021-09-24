T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Murat Muratoğlu: Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz; son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke

24 Eylül 2021 08:24

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin "Faizlerin düşmesi ve hatta artırılması orta, uzun vadede önemsiz… Çünkü ülkede artık öngörülebilir bir ekonomi yönetimi yok. İktidar sihirli değnek arayışında" dedi. Muratoğlu, "Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne Hazine yönetimi, ne Maliye, ne ekonomi yönetimi" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Önümüzdeki seçime dönük, son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke… Sadece bu durumu gözlemleyen bile güçler ayrılığı ilkesinin, bağımsız kurumların neden önemli olduğunu iliklerine kadar hisseder.

Durumu kabullenmedikçe, hatalarla yüzleşmedikçe hiçbir iyileşme olmaz ekonomide."

Murat MuratoğlufaizdövizenflasyonHazine yönetimimaliyeseçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24