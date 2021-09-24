Murat Muratoğlu: Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz; son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin "Faizlerin düşmesi ve hatta artırılması orta, uzun vadede önemsiz… Çünkü ülkede artık öngörülebilir bir ekonomi yönetimi yok. İktidar sihirli değnek arayışında" dedi. Muratoğlu, "Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne Hazine yönetimi, ne Maliye, ne ekonomi yönetimi" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Önümüzdeki seçime dönük, son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke… Sadece bu durumu gözlemleyen bile güçler ayrılığı ilkesinin, bağımsız kurumların neden önemli olduğunu iliklerine kadar hisseder.

Durumu kabullenmedikçe, hatalarla yüzleşmedikçe hiçbir iyileşme olmaz ekonomide."