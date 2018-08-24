Murat Muratoğlu: Peki, ekonomi düzeldi mi şimdi; hükümet doların 6 lira olmasına razı belli ki

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, doların gerilemesi sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Ekonomiye yönelik kur atağı devlet ve millet sayesinde bertaraf edildi!" açıklamasını değerlendirdi. Yazar, 'Seçim bittiğinde dolar kuru 4.55'teydi. Bu mu bertaraf edilmiş hali?' vurgusu yaparak, "Demek bertaraf edilmeseydi kur kim bilir nereye gidecekti? Hükümet doların 6 lira olmasına razı belli ki! Peki, ekonomi düzeldi mi şimdi? Hangi reformları geçirdiler? Neyi değiştirdiler de düzelttiler? Hiçbir şeyi! Düzelen bir şey yok ki!" dedi.

Kur krizinin esas etkilerinin henüz yaşanmadığını belirten yazar, iktidardan ekonomiye ilişkin yapılan açıklamaları eleştirdiği yazısında şu noktalara değindi:

"Müjdeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal verdi; “Ekonomiye yönelik kur atağı devlet ve millet sayesinde bertaraf edildi!” Nasıl yani? Bitti mi?

Bertaraf edildiyse zamları geri alırlar herhalde… Maşallah her konu hakkında fikirleri var! İlahiyat mezunu değil miydi kendisi? Ne ara ekonomi uzmanı kesildi?

Konuşmanın arasına “millet” lafını sıkıştırmadan herhangi bir açıklama yapamıyor. İyi de; “ekonomiye yönelik” derken, dolar kurunun başka nereye yönelik atağının olmasını bekliyor?

Daha 2 hafta önce dolar 5.45'i geçtiğinde Başkan; “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” dememiş miydi? Yıla da 3.75'ten başlamıştı. Dolar 7'ye çıkıp 6'ya gerileyince mi bertaraf edildi?

Arkasından da “Yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi” diye tuhaf bir açıklama yaptı. Seçim bittiğinde dolar kuru 4.55'teydi. Bu mu bertaraf edilmiş hali?

Demek bertaraf edilmeseydi kur kim bilir nereye gidecekti? Hükümet doların 6 lira olmasına razı belli ki! Peki, ekonomi düzeldi mi şimdi? Hangi reformları geçirdiler? Neyi değiştirdiler de düzelttiler? Hiçbir şeyi! Düzelen bir şey yok ki!

Merkez Bankası'nın swap ve forward işlemlerini kısıtlayarak piyasada geçici TL kıtlığı yaratıp sıkıştırmasından, uçucu önlemler almasından, Amerika'nın yeni yaptırımlar uygulamamasından dolayı gerileyen bir kur söz konusu…

Zira en iyi tedbirleri alsanız bile ancak krizin etkisini azaltabilirsiniz. Süresini kısaltabilirsiniz. Zararı sınırlayabilirsiniz. Şu anda krizin sadece Türk Lirası'nın değer kaybı aşamasındayız. Esas etkilerini yaşamadık.

Lakin krizi fırsata çevirecekler ya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, “Dolardaki yükseliş, dalgalanma tamamen sentetiktir, sunidir” açıklaması yaptı.

Bir o eksikti, şimdi tamamlandı. Türkiye'nin insan hakları karnesi ortada… Bir ara kendi işini yapmayı düşünür mü acaba? Ne alakası var avukatın dolarla?

Dolar 2.5 lira olduğunda alanlar yaya kalacaktı… 3 lira olduğunda alanın eli yanacaktı… 4 lira olduğunda yanlış algıydı… 5 lira olduğunda köpüktü… 6 lira oldu. Meğer sentetikmiş!

Dönüp tekrar 7 lirayı görürse protez… 8 liraya gelirse hayali… 9 liradabu hayat fani… Demek 10 lira olsa bunların hepsi dünyevi… Geçin bu işleri…"