Murat Muratoğlu: Paran yoksa cebinde vergi inmiş sana ne?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bazı sektörlerde vergi indirimlerini öngören açıklamasını hatırlatarak, bu indirimlerin otomotive, inşaatçılara, mobilyacılara ve beyaz eşya üreticilerine yaradığını savundu. Muratoğlu, "Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Vergi indirmenin nedir faydası, eğer cebinde yoksa parası? Bu faizlerle kredi mi çekecek?" diye sordu.

"Keşke ekonomiyi yönetmek bu kadar kolay olsa!"

Asgari ücretli, memur, emekli ve işçi maaş zamları belirlendikten sonra indirimlerin biteceğini, yeni yılda milyonlarca kişinin yeni zamlar karşısında ezileceğini savunan Murat Muratoğlu, "Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Vergi indirmenin nedir faydası, eğer cebinde yoksa parası? Bu faizlerle kredi mi çekecek? Ya sonra nasıl ödeyecek Yaptıkları gelecekteki talebi öne çekmek. Fırsat olarak sunup günü geçirmek… Bugünün sorunlarını seçime kadar ertelemek…Keşke ekonomiyi yönetmek bu kadar kolay olsa! Bütçe disiplinini anlattılar daha geçen hafta… Demek, kendi dediklerine kendileri bile inanmıyorsa!"

Murat Muratoğlu'nun "Paran yoksa cebinde vergi inmiş sana ne?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsinz