Murat Muratoğlu'ndan TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na: Faiz, enflasyonun sebebi değil miydi; daha da indirseydi, kim tuttu elini?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyonda baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördüklerini bu sebeple de faizleri ocak-mart döneminde sabit bıraktıklarını söylemesini değerlendirdi. Muraoğlu "Yani yüksek enflasyon­dan düşük enflasyona geçiş bekliyor kendisi… Faizler enflasyonun sebebi değil miydi? Daha da indir­seydi! Kim tuttu elini?" dedi.

Muratoğlu, faizin orta ve uzun vadede bir önemi kalmadığını ifade ederek şöyle dedi:

"Çünkü ülkede artık öngörülebilir bir ekonomi yönetimi yok. İktidar sihirli değnek arayışında… O da ancak masallarda

Türk Lirası kontrollü bir biçimde değer yitirince ihracat artacak, ithalat azalacak, cari açık kapana­caktı…

Faizlerin indirilmesiy­le birlikte ise yatırımlar artacak, en büyük sorun işsizlikte ilerleme kaydedi­lecekti. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı…"

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