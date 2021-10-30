Murat Muratoğlu’ndan marketlere kesilen ceza yorumu: Büyük oranda indirilecek veya iptal edilecek; yine tribünlere oynayan bir yönetim söz konusu!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Rekabet Kurulu tarafından 2.7 milyar lira ceza kesilen marketlerin savunma aşamasında söylediklerine dikkati çekti.

“Özellikle en çok ceza alan marketin savunması oldukça ilgi çekici. Geçmiş dönemde zamanın ekonomi bakanı tarafından çokomelli görüşmek için çağrıldıklarını, kendilerine birkaç ay yatırım yapmamaları, zararına satış yaparak enflasyonla mücadele kapsamında hükümete yardımcı olmalarının istendiğini anlattı. Hani enflasyonla topyekun mücadele saçmalığı vardı ya… İşte o dönem… Bu durum bütün zincir marketler ve diğer sektörlerdeki perakende firmalarına uygulanmış” diyen Muratoğlu, “Ben bu ülkede şaşırma duygumu kaybettim. Bunlar işyeri… Devamlı zararına satış yapamayacaklarına göre zam yaptıklarında yine enflasyon artmayacak mı? A benim dilsiz dillerim…” ifadesini kullandı.

Devamında, fiyatların ne zaman normal seviyelere çekileceğinin dahi hükûmetin bu marketlere bildirdiğine dikkati çeken Muratoğlu, “Cezaya delil olarak gösterilen yazışmaların bazıları, bu zararına satışın ardından eski fiyatlara dönüş aşamasında şirket içerisinde yapılan yazışmalar. Anlayacağımız, anlatılanlar doğruysa bu cezalar kuvvetle büyük oranda indirilecek veya iptal edilecek. Hiç ödenmeyecek” dedi.

Muratoğlu, “Yine tribünlere oynayıp milletin gazını alan, günah keçisi bulup suçu ona atan bir yönetim söz konusu… Nasıl başladı? Faiz sebep, enflasyon neticedir… Nereye geldi? Market sebep, enflasyon neticedir. Nasıl olmalı? Yönetim sebep, enflasyon neticedir!” görüşünü ifade etti.

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