Murat Muratoğlu: Kamu bankalarının zararına kredi dağıtması TL'deki değer kaybının başlıca sebebiydi; Türkiye kabusa uyandı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, kamu bankalarının faizleri düşürerek ucuz kredi dağıtmasının daha önce de denendiğini ifade ederek "Kamu bankalarının anormal şekilde zararına kredi dağıtması, sanki kriz yokmuş gibi davranması TL'deki değer kaybının başlıca nedenlerinden biriydi… Sonrasında nasıl durduracaklarını bilmedikleri halde baskıladılar dövizi ve faizi" dedi.

Muratoğlu, "Türkiye kabusa uyandı. Ekonomi hakimiyeti kaybedip duvara tosladı." diyerek yazısında şöyle dedi:

"Yabacı yatırımcı işi hemen fark etti. Çoğu tası tarağı toplayıp gitti.

Bütün dünya ile birlikte Türkiye ekonomisi de virüsü kaptı. Ülkenin borcu boğazı aşmış. Mevduatların yarısından çoğu dövize dönmüş. Merkez Bankası rezervleri erimiş, sorunlu bir sistemle salgın hastalık yaşayan bir ülke… Altından kalkamadı haliyle Türkiye…

Bu yıl ilk cümleden itibaren yazılanların aynısını tekrar yapmaya çalışıyorlar. Başa sarıyorlar. Sonu değişir sonuç değişmez. Virüs olmaz, seçim olur. Ne fark eder"