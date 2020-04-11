Murat Muratoğlu: IMF aslında Abdülhamit'in fikriydi!

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, yen tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomide yarattığı tahribata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı "Şu aralar ülkece biraz sıkışığız dövize. Yabancı yatırımcılardan borç istesek kimse kredi açmıyor bize. İçeride para basıyoruz ama kullanılmıyor ki yurt dışına borç ödemede. Dolar bulmamız gerekiyor haliyle. Bir yıl içerisinde vadesi gelen 174 milyar dolar borcumuz var" diyerek anlatan Muratoğlu, iktidarın kesin bir dille reddettiği IMF seçeneğine değindi.

Türkiye'nin dış borçlarına dikkati çeken Muratoğlu, "IMF son çare" dedi. İktidarın, “Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" sözü için de, "Lafını bir yolla çevirmek icap ediyor" diyen Muratoğlu, "Karar verdin mi bir kere, ikna ettin mi IMF'yi de… Gerisi kolay! Yandaş medya ne işe yarar? Olası anlaşmayı; “IMF aslında Abdülhamid'in fikriydi, kökleri Osmanlıya dayanan bir kuruluş kendisi” dersin, halka yedirirsin. Neleri yemedi ki, buna tokum desin!" ifadelerini kullandı.

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