Murat Muratoğlu: Garanti Bankası'nın 2013'te 22.5 milyar dolar olan değeri, 5 milyar dolara geriledi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, İspanyol BBVA'nın Garanti'nin kalan hisselerini almak için gönüllü pay alımı kararı almasını değerlendirdi. Muratoğlu, "Türkiye ekonomisi doğru dürüst yönetilseydi bugün en az 25-30 milyar dolar piyasa değerine sahip olacak Garanti Bankası'nın yarısından fazlasına 2.6 milyar dolar teklif edilir miydi?" dedi.

Muratoğlu, Garanti Bankası'nın müşteri sayısının arttığını ve milyarlarca dolar yatırımlar yaptığını söyleyerek yazısında "2013 yılında 22.5 milyar dolarlık değeri şimdi 5 milyar dolara geriledi! Nedir sebebi? Bütün ülke fakirleşince şirketlerin değeri de aynı kalmıyor. Düştükçe düşüyor. Sadece Garanti Bankası'na bakarak ülkemizin güzide ekonomisinin aldığı mesafeyi anlayabilirsiniz. Geri gitmişiz. Türkiye'nin marka değeri düşerken şirketlerin değeri nasıl artsın?" dedi.