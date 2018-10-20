Murat Muratoğlu: Erdoğan muhalefeti de kimseye bırakmadı; bu aralar kendine çok yüklendi

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk üniversiteleri tarihlerinin en özgür ve en güçlü dönemini yaşıyor" dediğini başka bir açıklamasında ise "Eğitimdeki içerik ve sistemde büyük sıkıntı var. Bilim üreten bir üniversite iklimi oluşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyiz" vurgusu yaptığını hatırlatarak, Erdoğan'ın kendi kendine muhalefet yaptığını kaydetti. Muratoğlu Erdoğan'ın açıklamaları için, "Kendini sert eleştirdi!" değerlendirmesinde bulundu.

"Bakan değil İsviçre çakısı sanki"

Murat Muratoğlu Erdoğan için, "İsyanı kendi atadığı rektörlere, kendi planladığı eğitim, öğretim sistemine… Zira muhalefeti de damadına yaptıracak değildi… Bu aralar kendisine çok yüklendi…" diyerek Hazine, Maliye, İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Kamu Bankaları, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Varlık Fonu'nu işaret etti. "Tamam, aileden biri ama nasıl yetişecek de kontrol edeceksin hepsini? Bakan değil İsviçre çakısı sanki…" vurgusu yaptı.

"Kontesi kim öptü acaba"

Muratoğlu, Harvard Üniversitesi'nin bütçesinin 40 milyar dolar olduğunu, bu rakamın Türkiye'deki bütün üniversiteler üst üste konulsa dahi üçe katlayacağını yazdı. Yazar, "Zaten bizimkiler 40 milyar doları olan üniversite bulsalar Varlık Fonu'nun içine koyarlar. Parasıyla Kanal İstanbul'u kazarlar. Sonra da 'Kontesi kim öptü acaba' diye sorarlar!" dedi.

Murat Muratoğlu'nun "Muhalefeti de kimseye bırakmadı!" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz