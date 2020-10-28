Murat Muratoğlu: Erdoğan'ın Macron ile imzaladığı 25+5 adet Airbus uçak alımı sözleşmesi iptal edildi mi?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarını boykot etme çağrısını değerlendirdi. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile mutabakat zaptı imzaladığı 25+5 adet Airbus uçak alımı sözleşmesinin iptal edilip edilmediğini soran Muratoğlu, "Bu kadar büyük konuştuğumuza göre herhalde geri verildi! Yoksa verilmedi mi?" dedi

Kızılay'ın kan bağışı karşılığında 5 litre ayçiçek yağı dağıtmasını hatırlatarak vatandaşın ekonomik sıkıntısına işaret eden Muratoğlu şöyle yazdı:

Euro fiyatı 9.60'ın üzerinde seyrederken, bırak Fransız malını Türk malı bile alamıyorken çok iddialı bir söylem…

Kendisinin gerçekleri ülkeye Fransız… Ülkenin gerçekleri ise farklı düzeyde… Asgari ücret 240 Euro seviyesinde… Türk Lirası'nın değeri yerlerde… Yıllardır parasızlıktan her türlü mal boykot ediliyor istese de, istemese de…

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