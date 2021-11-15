Murat Muratoğlu: Ekonomide her şeyi doğru yapsak normale dönmemiz 3 yıl sürer

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, çok ciddi bir ekonomik krizin göbeğinde olunduğunu ifade ederek "Her şeyi doğru yapsak en az 3 yıl sürer normale dönmemiz" dedi. "Önce batıkları temizleyeceğiz ve toparlanmaya başlayacağız. Ancak ondan sonra insanların refah düzeylerini ve gelirini artıracağız" diyen Muratoğlu çözüme ilişkin olarak yazısında şunları kaydetti:

"Bu işin kısa yolu var mı? Var. Adliyelerde ne yazar? Adalet mülkün temelidir. Demek adalet sağlanırsa Türkiye'ye para akar.

Mevcut yönetim gider ve sistem değişir önemli reformlar yapılırsa yabancı yatırım Türkiye'ye koşar. Çok da zor değil aslında… Asıl zorluk enkaz kaldırmada…"