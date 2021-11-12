Murat Muratoğlu: Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Yurt içinde faiz indirimleri ve enflasyon nedeniyle Türk Lirası mevduatların reel getirisi yok. Para yattığı yerde eriyor" dedi. İnsanların dövizin fiyatına bakmaksızın aldığını ifade eden Muratoğlu, insanların ekonomideki "kötü" yönetime güvendiklerini söyleyerek yazısında şöyle dedi:

"Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası'na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Devamlı haklı çıkıyorlar.

Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Haftaya yine en az yüzde 1 oranında faiz düşürecekleri hatta bununla da yetinmeyip aralık ayında düşürmeye devam edecekleri ayan beyan ortada…

Merkez Bankası faizleri aşağı çektikçe Türk Lirası öcü gibi görünüyor milletin gözüne… Ne o? Faiz indirilince cari açık azalıp dövize olan ihtiyaç düşecek, ekonomi toparlanacak"