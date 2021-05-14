Murat Muratoğlu: Dolar kuru bayramın ilk günü bizi öptü; işin kötüsü ekonomi yönetimi de ne yapacağını bilmiyor

Sözcü yazarı murat Muratoğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Türk Lirası karşısında 89.50’yi test eden dolar kuruyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Bayram günü dolar öptü. Böylesine rezalet yönetilen bir ekonomi için gayet normal bir görüntü” diye yazdı.

“İşin kötüsü ekonomi yönetimi de ne yapacağını bilmiyor. Sizin, benim gibi oturmuş seyrediyor. Düşsün diye bekliyor” diyen Muratoğlu, “Ekonomiyi getirdikleri yer kapasitelerini, bilgi düzeylerini hayli aşıyor!” ifadesini kullandı.

“Ekonominin durumunu tanımla derseniz, devrilen ağacı birkaç kalasla destekleyip bir süre idare edersin ya… Hah işte bizim ekonominin durumu da o kalasların dayandığı yere kadar…” değerlendirmesinde bulunan Muratoğlu, “Sonrasında bir fırtına kopar… Rüzgar Amerika'dan eser, Ortadoğu'dan eser fark etmez… O an ekonomi yerinden oynar” dedi.

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