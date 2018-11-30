Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Dolar dip yaptı! Eğer 2018 yılında 3.75'ten 7 liraya çıkmasını saymayıp, 7 liradan 5.15'e inmesine bakarsanız, yaptı. Arada batan battı! Neyse ki Amerika dersini aldı! Sahi neden yedik biz bu haltı?" sorusunu yöneltti. Öte yandan "Ekonomi şu anda daha güzel görünüyor" diyen Muratoğlu, "Eğer yalan söylemeyi bilmiyorsanız size yalan söylendiğini bilemezsiniz. Hastalığı yanlış teşhis ederseniz hastayı gömersiniz. Halen geçmiş yıllardaki gibi para akacağına inanıyorlar. Geçti o günler; bunu nasıl göremiyorlar? Bakalım bu sefer hangi bahaneyi bulacaklar?" dedi.

"Bütün mesele Acının katlanabilir olmasını sağlamak"

Dolar çıkarken 'İşler kötü gidiyor', dolar iniyor, yine 'Kötü gidiyor' dediğini belirten Murat Muratoğlu, serbest piyasa ekonomisinin bitirilmesini seyrettiğini aktardı. Muratoğlu, "Bu filmi daha önce görmüştüm. İçim elvermediği için sonunu söylemiyorum. Bu işler para politikasıyla olsaydı, kriz zaten hiç yaşanmazdı. Bütün mesele seçimlere kadar 'Şimdi kendini nasıl hissediyorsun?' sorusuna halktan 'daha iyice' cevabını almak. Acının yok olmasını değil katlanabilir olmasını sağlamak" vurgusu yaptı.

"Tekrar cari açık vermeye az kaldı"

Ekonomi yönetiminin elinde iki koz olduğunu savunan yazar, " Biri cari fazla vermemiz. İkincisi enflasyonun düşecek olması…" şeklinde özetledi. Murat Muratoğlu, "Zabıta tedbirleri, şu, bu… Sonuçta düşecek mi? Düşecek. Petrol fiyatlarının düşmesi hem cari açığa yarıyor hem enflasyona… Peki, niye işler kötüye sarıyor diyorum? İyileşme geçici… Ağrı kesici almak gibi… Bizim en büyük derdimiz neydi? İthalatın tadını kaçırıp birikmiş paramızın hepsini yemesiydi. Şimdi ithalat yine ucuzladı. Tekrar cari açık vermeye az kaldı" diye yazdı.

Murat Muratoğlu, "Dolar geriledi ekonomi düzeldi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz