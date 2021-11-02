Murat Muratoğlu: Doğalgaz bulunca bir yılda yüzde 150 zam geliyorsa, kim bilir çıkarmaya başlasak ne kadar bindirecekler faturalara?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, sanayiye gelen doğalgaz zammını köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, "Doğalgaz bulduk diye gaz verip ülkeye dört-beş yıl sonra faydası olacak kaynak için şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevinci beş yıl boyunca iktidara destek olarak sürdürmemizi istemişlerdi. Sevinmeyeni vatan haini ilan etmişlerdi" diyerek yazısında şunları kaydetti:

"Doğalgaz bulunca bir yılda yüzde 150 zam geliyorsa, kim bilir çıkarmaya başlasak ne kadar bindirecekler faturalara?

Lakin açıklanan enflasyon yüzde 19'da… Bu başarı değil mi?

Konutlarda kullanılan doğalgaza da zam gelecek illa."