Murat Muratoğlu: Amerika Başkanı Trump'a soruşturma açın; dolar halen firarda!

Dolar dün 7 sınırına dayandı, bugün ise 6.87-6.92 bandından güne başladı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden dolardaki kur yükselişini provoke ettiği iddiasıyla 346 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ise, ekonomik güvenliği tehdit edecek, her türlü yönlendirici habere yönelik soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bu gelişmeler ışığında yargının harekete geçmesini eleştirerek, "Sahi, aklıma geldi; Madem kur dışarıdan saldırı ile artıyor, neden suçlu içeride aranıyor?" İlla sosyal medyada soruşturma açılacaksa, işte Amerika Başkanı Trump'ın tweetleri orada… O okudu Türk Lirası'nın canına… Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylem, bizzat dolar kurunun kendisi… Dolar halen firarda!" dedi.

"Halka yalan söyleyenlere de açılacak mı soruşturma?"

İktidara yakın çevrelerin dolara ilişkin açıklamalarını hatırlatan Yazar, "Soruşturma tek yönlü olmaz! Her şey çok güzelmiş gibi davrananlara, halka yalan söyleyip bilgiyi çarpıtanlara da açılacak mı soruşturma?" vurgusu yaptı.

Yazar Muratoğlu'nun köşesinde "Dolar firarda!" başlığıyla (14 Ağustos 2017) yayımlanan yazı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları açıklama yaptı; “sosyal barışı, iç huzuru, birliği ve ekonomik güvenliği” diye başladı, “bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber” diye devam etti. Soruşturma açılacakmış.

Açılmalı da… Özellikle hileli yönlendirmeye göz açtırılmamalı. Yok bankalar batacakmış, yok döviz mevduatına el konulacakmış… Biraz düşünmeli… Yahu bankalarda döviz mi var? Neye el koyacaklar? Topladıkları mevduatı zaten kredi olarak veriyorlar. Yoksa nasıl para kazanacaklar?

İlla sosyal medyada soruşturma açılacaksa, işte Amerika Başkanı Trump'ın tweetleri orada… O okudu Türk Lirası'nın canına… Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylem, bizzat dolar kurunun kendisi… Dolar halen firarda!

Açılan soruşturma kapsamı öylesine geniş ki, “her türlü yönlendirici” deyince insan ister istemez düşünüyor. Soruşturma tek yönlü olmaz! Her şey çok güzelmiş gibi davrananlara, halka yalan söyleyip bilgiyi çarpıtanlara da açılacak mı soruşturma?

Ekonomi coşuyor, Türk Lirası şahlanıyor diyen yandaş medya alacak mı madalya? İstediğinizi söyleyebilirsiniz lakin sadece iyi şeyler söyleyebilirsiniz şeklinde mi yoksa? Ekonomiyi batıranı eleştirmeyip, ekonominin battığını söyleyene verirsen ceza, adil olmaz kanımca!

Melih Gökçek; “24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah…” demişti. Sizce yönlendirici mi?

Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanı Cemil Ertem; “doların düşüşe geçeceğini öngörüyorum, doların 3'ün altına geleceğini düşünüyorum” demişti. Dolar bir daha da oraları görmedi! Kendisinin en sevdiğim açıklaması; “Dolar 4'e çıktı algısı yanlış”olanıydı. Söyleyeli beş ay bile olmadı!

Cumhurbaşkanı eski ekonomi danışmanı Bülent Gedikli; “Dolar kurundaki artış tamamen ABD iç siyasetinden kaynaklanıyor” diye demeç vermişti. Sahi, aklıma geldi; Madem kur dışarıdan saldırı ile artıyor, neden suçlu içeride aranıyor?

Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanı Yiğit Bulut; “Bir dolar bir lira olacak” deyince, sayılmıyor haliyle… MÜSİAD başkanı; “4.30'un üzeri köpük” diye tüyo verince, inanıp satan olsa bile… Sonuçta bakılır niyete…

Hepsi iyi güzel de… “Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilir” kim demişti? “Sakın dolar almayın, duvara çarparsınız” da aklıma geldi. Zira tam hatırlayamadım şimdi…

Neyse, döndük, dolaştık, yine milletle birlikte doları düşürecekmişiz. Her sorunu millet çözecekse, ne gerek var size?"