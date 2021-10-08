Murat Muratoğlu: Amaç TL'nin kısa vadede değer kaybetmesini sağlayıp, seçimden önceki bir yılda sabit tutmaktı; 'bak dolar kıpırdamıyor, ekonomi iyi' algı stratejisi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dünyada artan enerji fiyatlarının Merkez Bankası ve hükümetin ekonomide uygulamayı düşündükleri dengeyi bozduğunu ifade ederek "açıklanan kararlara göre düşünceleri Türk Lirası'nın kısa vadede değer kaybetmesini sağlayıp seçime yaklaşılan son bir yılda sabit tutmak yönündeydi… 'Bak dolar kıpırdamıyor, ekonomi, iyi!' algı stratejisi" dedi.

Muratoğlu, "Türk Lirası kontrollü bir biçimde değer yitirince ihracat artacak, ithalat azalacak, cari açık kapanacaktı" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Faizlerin indirilmesiyle birlikte ise yatırımlar artacak, en büyük sorun işsizlikte ilerleme kaydedilecekti. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı…

Sorunun kaynağı yurt dışından Türkiye'ye para girişi olmaması… Eksi 39 milyar dolar net rezerv ile bütün yatırımcıları korkutması…

Yaz aylarında geçen yıla göre daha çok gelir yaratan turizm ve artan ihracat ile biraz da olsa müdahale için cephane toplandı. İyi de dünyada işler değişti. Gelişmiş ekonomilerin faiz artırımları çok yaklaştı.

Bütün ülkeler önlemlerini almaya başlarken bizde alacak önlem kalmadı. Ekonomi kendini dalgaya bıraktı."