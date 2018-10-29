Murat Muratoğlu: Açtığı yolda yürümezseniz, bugünkü ekonomik krizi öpüp başınıza koyarsınız!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 'Cumhuriyet demekle olmuyor işte…' diyerek, Cumhuriyetin içi boşaltılınca bir işe yaramadığını, savundu. Muratoğlu, "Demem o ki; Cumhuriyet demekle olmuyor. Sahip çıkamazsan ülkeye, en güzel örnek Kuzey Kore… Açtığı yolda yürümezseniz, Osmanlı saltanatı hayaliyle yaşarsanız, bugünkü ekonomik krizi öpüp başınıza koyarsınız! dedi.

Murat Muratoğlu, 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' yani Kuzey Kore'yi örnek göstererek, "Dibine kadar diktatörlük ile yönetilen, demokrasinin hiçbir harfi ile tanışmayan ülke de cumhuriyet, Fransa da cumhuriyet, biz de… Cumhuriyet demekle olmuyor işte… Sonradan araç olarak da kullanıldığını, laikliğin yanlış anlatıldığını, hukukun yeniden tanımlandığını, hak ve hürriyetlerin yok sayıldığını, atı alanın Üsküdar'ı geçebileceğini öğrendik. Demem o ki; Cumhuriyet demekle olmuyor. Sahip çıkamazsan ülkeye, en güzel örnek Kuzey Kore… Açtığı yolda yürümezseniz, Osmanlı saltanatı hayaliyle yaşarsanız, bugünkü ekonomik krizi öpüp başınıza koyarsınız!" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Muratoğlu'nun "Cumhuriyeti korumazsanız krizi öpüp başınıza koyarsınız!" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz