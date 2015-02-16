Murat Kekilli: Erdoğan, 2. Abdülhamid'den sonra gelen en yetenekli insanlardan biri

Şarkıcı Murat Kekilli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Bana göre 2. Abdülhamid’den sonra gelmiş en yetenekli insanlardan birisidir. Bugüne kadar medeniyetimizin başına gelmiş en nadir insanlardan birisidir. Dünyada Müslümanlardan sanatçı, sporcu, siyasetçi, doktor, mühendis olamayacağı konuşuluyordu ama Erdoğan bu algıyı yıktı. Tam tersine dünyadaki bütün Müslümanlara umut verdi. Bu adamdan korkan insanları anlayamıyorum” diye konuştu.



Hüseyin Kulaoğlu'nun Yeni Akit'te yayımlanan röportajında Kekilli; “Osmanlı yedi düveli rahatsız eden bir kelimedir. Çünkü hakkaniyetten, doğruluktan, dürüstlükten ve özgürlükten küresel güçler rahatsız olur. Emperyalistler rahatsız olur. Sömürücüler böyle bir şeye razı olmazlar. Çünkü Osmanlı ruhu dirilirse dünya kurtulur” şeklinde konuştu.

Murat Kekilli'nin Yeni Akit'te 'Eski Türkiye’de olsa bu sanatçılar idam edilir!' başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2015) röportajının bir bölümü şöyle:

Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bana göre 2. Abdülhamid’den sonra gelmiş en yetenekli insanlardan birisidir. Bugüne kadar medeniyetimizin başına gelmiş en nadir insanlardan birisidir. Dünyada Müslümanlardan sanatçı, sporcu, siyasetçi, doktor, mühendis olamayacağı konuşuluyordu ama Erdoğan bu algıyı yıktı. Tam tersine dünyadaki bütün Müslümanlara umut verdi. Bu adamdan korkan insanları anlayamıyorum.



Erdoğan’ın Çankaya’da düzenlediği ilk resepsiyona da katıldınız. Ne hissettiniz?

Çankaya’da bir davete katılacağım daha önce aklımın ucundan bile geçmiyordu. Kimse bizi o güne kadar oraya davet etmemişti. Sayın Erdoğan ise bize hem kalbimin, hem de Köşk’ün kapılarını açtı. Bu arada inancımla ilgili yaptığım açıklamalarımdan dolayı olsa gerek CHP’li belediyeler tarafından, yaklaşık 10 yıldır yasaklıyım.





“Erdoğan ne yapmış ki diktatör olmuş"

Mehmet Ali Alabora ve Levent Üzümcü gibi sanatçılar, Erdoğan hakkında hakarete hatta küfre varacak düzeyde sözler sarf ediyor. Bunları nasıl yorumluyorsunuz?

Bu kişiler yıllar boyunca boyunduruk altında yaşamaya alışmış olduğu için özgür kalmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar galiba… Erdoğan’a diktatör diyorlar. Ya, Erdoğan gerçekten diktatör olsa sen Erdoğan’a böyle sövebilir misin? Erdoğan ne yapmış ki diktatör olmuş. Müziğini mi engellemiş, programlarını mı engellemiş? Rahat rahat da şeytanı bile kıskandıracak şekilde Erdoğan’a sövüyorsun… Eski Türkiye’de Cumhurbaşkanına sövseler bunları idam ederlerdi.





“Osmanlı ruhu dirilirse dünya kurtulur"

Erdoğan için, 2. Abdülhamid’den sonra gelen bir lider dediniz. Osmanlı kelimesi konuşulduğunda insanlar ürküyor. Bunun sebebi nedir?

Osmanlı yedi düveli rahatsız eden bir kelimedir. Çünkü hakkaniyetten, doğruluktan, dürüstlükten ve özgürlükten küresel güçler rahatsız olur. Emperyalistler rahatsız olur. Sömürücüler böyle bir şeye razı olmazlar. Çünkü Osmanlı ruhu dirilirse dünya kurtulur.





“Ülkem yıkılırken, bayrağım indirilirse tabii ki taraf olacağım"

Gülen veya Erdoğan arasında yaşanan bu olayda taraf olmanız gerekirse kimden yana taraf olursunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Mısır, Suriye ve diğer ülkeler gibi karışıklığa sebep vermeden ülkeyi derleyip, toparladı, kaosa götürmedi. Ülkeme, vatanıma, milletime zeval gelmesin diyorum ve bu konuda da kendilerini destekliyorum.Erdoğan’ın, “Bîtaraf olan bertaraf olur” sözüne önceden katılmıyordum ama şimdi düşündüğümde yerden göğe kadar haklı olduğunu anladım. Ülkem yıkılırken, vatanım elden gidip, bayrağım indirilirken tabii ki taraf olacağım. Mısır’da, Suriye’de, Filistin’de zulüm olurken, tabii ki taraf olacağım.