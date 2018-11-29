Murat Karayılan'ın 2 yakınına gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında PKK liderlerinden Murat Karayılan’ın 2 yakınının da olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde PKK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik olarak operasyon düzenledi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre operasyonda, Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.