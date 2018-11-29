T24 LogoT24 Logo
Gündem

Murat Karayılan'ın 2 yakınına gözaltı

Operasyonda toplamda 7 kişi gözaltına alındı

29 Kasım 2018 18:13

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında PKK liderlerinden Murat Karayılan’ın 2 yakınının da  olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde PKK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik olarak operasyon düzenledi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre operasyonda, Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ETİKETLER

murat karayılanhaberaçıklamagözaltıpkk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24