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Murat Karayılan: Kurban Bayramı'nda tümüyle ateşkes söz konusu değil!

Murat Karayılan, “Bayram günlerinde tümüyle ateşkes yapma gibi bir durum söz konusu değildir” dedi

23 Ekim 2012 21:59

 

PKK’nın Kandil’deki lideri KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, “Saygı gereği bayram günlerinde HPG güçlerinin sivil alanlarda konuşlanan devlet güçlerine dönük herhangi bir eylemsel faaliyet geliştirmeyeceklerdir” dedi. Ancak, Karayılan “Bayram günlerinde tümüyle ateşkes yapma gibi bir durum söz konusu değildir” sözleriyle Kurban Bayramı’nda çatışmaların devam edebileceğini ima etti. 

PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan’ın Fırat Haber Ajansı’ndan Deniz Kendal’a verdiği söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

“Önümüzdeki Mübarek Kurban Bayramı günlerinde herhangi bir ateşkesin yapılabilme koşullarını AKP ortadan kaldırmıştır. (…) Ama mübarek günlere saygı gereği bayram günlerinde HPG güçlerinin sivil alanlarda konuşlanan devlet güçlerine dönük herhangi bir eylemsel faaliyet geliştirmeyeceklerdir. Bu, sadece sivil yerleşim alanlarındaki gerilla hedeflerine yönelmeme biçiminde bayram günlerine özgü bir durumdur. Bayram günlerinde tümüyle ateşkes yapma gibi bir durum söz konusu değildir.”

 

‘Ne PKK’yla, ne de İmralı’yla görüşme yok’

 

Murat Karayılan, “yeni açılım” iddiaları hakkında da “Ne İmralı’da, ne de başka bir yerde kimseyle herhangi bir görüşme yapılmış değildir” dedi. Karayılan’ın ilgili açıklamaları şöyle:

“Hareketimizle herhangi bir biçimde bir temas durumu kesinlikle söz konusu değildir. Kimseyle görüşme yapılmış değildir. Bildiğimiz kadarıyla İmralı’da da herhangi bir görüşme yoktur. Yani ne İmralı’da ne de başka bir yerde kimseyle herhangi bir görüşme yapılmış değildir.” 

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