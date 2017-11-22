Murat Karayılan: Türkiye Afrin'e saldırırsa sonu IŞİD gibi olur

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Rusya'nın Soçi kentinde Türk, Rus ve İranlı liderlerin 'Suriye' başlığıyla yapacağı zirve hakkında konuşarak uyarılarda bulundu. Karayılan, Türkiye'nin Afrin'e askeri operasyon düzenlemesi durumunda durumunda IŞİD'in Kobani'de yaşadığını yenilginin aynısıyla karşılacağını belirterek Karayılan "Afrin mezarları olacak" diyerek tehdit etti. Karayılan “Türk devleti Rusya’nın bilgisi ve onayı dışında Efrîn’e yönelik bir saldırı gerçekleştiremez. Bir saldırı olursa bu Rusya’nın bir saldırısı olarak görülecektir” dedi.

Murat Karayılan'ın ANF'de yer alan açıklamaları aynen şöyle:

‘Efrîn’le sınırlı kalmaz’

Karayılan, Erdoğan’ın son olarak Efrîn için “Orayı PYD’den temizleyeceğiz” dediğini hatırlattı. “Bu, oradaki halkı temizleyeceğiz, yok edeceğiz anlamını taşıyor” diyen Karayılan, şunları söyledi: “Savaş, Kürtler ve AKP devletinin savaşı haline gelecektir. Bu savaş, Efrîn ile sınırlı kalmayacak, her yere yayılacak. Yani ortaya çıkacak olan durum; Kürt halkı olarak bizler ile Türk devleti arasında stratejik bir savaş olacak. Türk devleti, ‘deccal’ gibi sınırları dışındaki Kürtleri de kendisi ya da ittifakları aracılığıyla ezmek istiyor” Afrin'de yaşayanların müsterih olmasını salık veren Karayılan, “Tüm demokrasi güçleri ile arkasında olacağız ve Türk devleti orada kırılacaktır. Efrîn, Türk devletinin mezarı olacaktır. Nasıl ki Kobanê DAİŞ için sonun başlangıcı oldu, Efrîn de AKP rejimi için yıkımın başlangıcı haline gelecektir” dedi.

‘Rusya’sız saldıramazlar’

Karayılan, Rusya’nın tutumunu da değerlendirerek, “Suriye’de bazı şeyleri oluşturmak için çabalıyor ve biz buna anlam veriyoruz, olumlu görüyoruz. Ancak Türkiye, özellikle Astana Platformu aracılığıyla yapmak istediği soykırımı Rusya’ya kabul ettirerek, İran’ı da katarak gerçekleştirmek istiyor. Kürtlere düşmanlık yapıyor. Şu an Kürtlerin dostluğunu kazanmaya çalışan Rusya, gerçekten bunu istiyorsa Türk devletinin müdahalesine izin vermemeli. Efrîn’e yapılacak herhangi bir saldırı, Türk devletinin yanı sıra Rusya’nın saldırısı anlamına gelecektir. Kürt halkı ve tüm dünya, böyle algılayacak” dedi.

'Sayın Putin alet olmamalı'

Afrin semalarında Türk keşif uçakları dolaşmasının Rusya izniyle gerçekleştiğini belirten Karayılan, “Bu dostluğa uymayan bir yaklaşımdır. Bir taraftan ‘Suriye’yi yeniden inşa edeceğim, halklar kongresini toplayacağım’ diyeceksin, diğer taraftan Kürdistan üzerinde katliam ve soykırım siyaseti yürüten bir güce izin vereceksin. Bu onlara ortak olmaktır. Sayın Putin’in Kürt düşmanı bu bela ve kirli duruma düşmeyeceğini umuyoruz” dedi.

'Gelecek halkların olacak'

Kürtlerin yeni bir Suriye yaratmak istediğinin altını çizen Karayılan, ancak Erdoğan’ın kendi kontrolünde bir Suriye istediğini söyledi. “Şam’daki Emevi camisinde namaz” hayalinin, bütün planlarının Rojava Devrimi sayesinde yıkıldığını bilen Erdoğan’ın kin ve nefretle Kürtlere saldırdığını kaydeden Karayılan, “Ortadoğu siyasetinde kaybetti, Suriye siyasetinde sonuçsuz kaldı ve Rojava’da sonuç elde edemedi. Hiçbir geleceği yok. Kürdistan halkının, Suriye halklarının geleceği var. Gelecek halklarındır; faşist, işgalci güçlerin değil” dedi