T24 LogoT24 Logo
Gündem

Murat Karayılan: Türk basını beni çıldırtıyor

PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan, 13 askerin hayatını kaybettiği Silvan’daki saldırının...

23 Temmuz 2011 03:00

T24 - PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan, 13 askerin hayatını kaybettiği Silvan’daki saldırının devletle görüşmeler yapan Abdullah Öcalan’ı boşa çıkarmaya yönelik olduğu şeklindeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını savundu. Karayılan, “O kadar fazla çarpıtma var ki inanın, Türk basınını artık okuyamıyoruz. Çünkü okudukça insanın çıldırası geliyor” dedi.

Karayılan İsrail'e çağrı yaptı

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı’na konuşan Karayılan, Silvan saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Karayılan özetle şunları ileri sürdü:


PKK Silvan saldırısı

Yani orada büyük bir askeri birlik, gerillayı orada bulup yok etmek için operasyona çıkmıştır. 14 temmuz günü öğle saatleri sonrası temas sağlanmıştır. Bu temas içerisinde, gerilla birimi daha baskın davranıp, hızlı bir biçimde hamle yaparak kendisini imha etmek isteyen askerî birimi önemli oranda darbelemiş, kendisi de 2 kayıp vererek geri çekilmeyi başarılı bir biçimde sağlamıştır... Burada önceden planlı, örgütlü, tertiplenmiş herhangi bir saldırı yoktur...Bu olayın sorumlusu askeri oraya gönderen ve bu operasyona karar verenlerdir.


Empati yapmıyorlar

(Silvan saldırısının İmralı’da devletle görüşen Öcalan’ın boşa çıkarıldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine) Evet, bu konuda çok büyük bir çarpıtma söz konusu. O kadar fazla çarpıtma var ki inanın, Türk basınını artık okuyamıyoruz. Çünkü okudukça insanın çıldırası geliyor. Yani çarpıtma, psikolojik savaş olur da bu kadar mı olur. Empati yok, gerçeklere doğru yaklaşma yok. Kendi kendilerine bir olay ve olgular dizisi yaratıyorlar, onun etrafında değerlendirme ve bağlantılarla gerçeğin üstünü tümüyle örten bir tablo çiziyorlar. Şu anda Türk basınının yürüttüğü tartışmaların çok önemli bir kesimi hiçbir biçimde gerçeğe isabet etmiyor.


İmralı’da diyalog var ama...

Sen askerini çıkarmışsın oraya, oradaki karşıt askeri birlik de kendini vurmak isteyeni vurabilir. Nitekim vurmuştur da. O kadar yalın. Evet, önderliğimiz barışçıl çabalar yürütüyor. Önderliğimizle söz konusu devlet heyetinin yürüttüğü tartışma ve diyalog elbette önemlidir. Ancak bir taraftan İmralı’da diyalog varken, öbür taraftan asker ve polisin gerçekleştirdiği operasyonlar vardır. Bu operasyonlar karşısında güçlerimizin kendini koruma sorunu vardır. Bunu bizzat önderliğimiz de söylemiştir. Bunu herkes görmek durumunda: ‘Savunma kutsal bir haktır.’ Bir canlıyı öldürmek üzere gelen bir saldırgan karşısında, o canlı kendini savunma hakkına sahiptir. Silvan’daki olay da böyle bir olaydır. Önderliğimizi boşa çıkarmayla ne alakası vardır.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24