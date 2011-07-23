Murat Karayılan: Türk basını beni çıldırtıyor

T24

PKK Silvan saldırısı

Empati yapmıyorlar

İmralı’da diyalog var ama...

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı’na konuşan Karayılan, Silvan saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Karayılan özetle şunları ileri sürdü:Yani orada büyük bir askeri birlik, gerillayı orada bulup yok etmek için operasyona çıkmıştır. 14 temmuz günü öğle saatleri sonrası temas sağlanmıştır. Bu temas içerisinde, gerilla birimi daha baskın davranıp, hızlı bir biçimde hamle yaparak kendisini imha etmek isteyen askerî birimi önemli oranda darbelemiş, kendisi de 2 kayıp vererek geri çekilmeyi başarılı bir biçimde sağlamıştır... Burada önceden planlı, örgütlü, tertiplenmiş herhangi bir saldırı yoktur...Bu olayın sorumlusu askeri oraya gönderen ve bu operasyona karar verenlerdir.(Silvan saldırısının İmralı’da devletle görüşen Öcalan’ın boşa çıkarıldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine) Evet, bu konuda çok büyük bir çarpıtma söz konusu. O kadar fazla çarpıtma var ki inanın, Türk basınını artık okuyamıyoruz. Çünkü okudukça insanın çıldırası geliyor. Yani çarpıtma, psikolojik savaş olur da bu kadar mı olur. Empati yok, gerçeklere doğru yaklaşma yok. Kendi kendilerine bir olay ve olgular dizisi yaratıyorlar, onun etrafında değerlendirme ve bağlantılarla gerçeğin üstünü tümüyle örten bir tablo çiziyorlar. Şu anda Türk basınının yürüttüğü tartışmaların çok önemli bir kesimi hiçbir biçimde gerçeğe isabet etmiyor.Sen askerini çıkarmışsın oraya, oradaki karşıt askeri birlik de kendini vurmak isteyeni vurabilir. Nitekim vurmuştur da. O kadar yalın. Evet, önderliğimiz barışçıl çabalar yürütüyor. Önderliğimizle söz konusu devlet heyetinin yürüttüğü tartışma ve diyalog elbette önemlidir. Ancak bir taraftan İmralı’da diyalog varken, öbür taraftan asker ve polisin gerçekleştirdiği operasyonlar vardır. Bu operasyonlar karşısında güçlerimizin kendini koruma sorunu vardır. Bunu bizzat önderliğimiz de söylemiştir. Bunu herkes görmek durumunda: ‘Savunma kutsal bir haktır.’ Bir canlıyı öldürmek üzere gelen bir saldırgan karşısında, o canlı kendini savunma hakkına sahiptir. Silvan’daki olay da böyle bir olaydır. Önderliğimizi boşa çıkarmayla ne alakası vardır.”