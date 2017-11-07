Murat Karayılan: Süreç Abdullah Öcalan'ı doğruladı, özgürlüğü için mücadeleyi büyütmeliyiz!

PKK yönetcilerinden Murat Karayılan, liderleri Abdullah Öcalan'ın "Özgürlüğü için mücadeleyi büyütmeliyiz" dedi. "Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerin, Öcalan fikir ve görüşlerinin doğruluğunu kanıtladığını iddia eden Karayılan, PKK'nın 40. yılının sıradan bir yıl olmayacağını öne sürdü.

20-28 Ekim tarihleri arasında yapılan PKK Merkez Komitesi’nin toplantısının ardından yanında MK üyelerinin tümüyle birlikte basına açıklama yapan Karayılan, PKK’nın 40. yılının sıradan bir yıl olmayacağını söylerek, çağrı yaptı.

"Bulunduğumuz her alanda Önder Apo’nun özgürlüğü ve Kürt sorunun çözüm için dört parçadaki Kürt halkı sorumlu davranmalı ve PKK’nin 40. yılının sıradan bir yıl olmadığının bilincine varmalı. Kitlesel eylemleri büyütmeliyiz"

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan haber şöyle:

Ortadoğu’da, Kürdistan’da taşların yerinden oynadığı, Türk devletinin anti-Kürt savaş politikalarıyla, içeride ve dışarıda tam boy bir kriz yaşadığı dönemde, 20-28 Ekim tarihleri arasında toplantısını yapan PKK Merkez Komitesi, “Kuzey’de zafer, Rojava’da inşa, Güney’de müdahil olma, Rojhilat’ta ise büyük hazırlıkla 40. yılına girmeyi karar altına” aldı.

PKK adına açıklama Karayılan’dan

Toplantı sonrası PKK Yürütmesi Komitesi adına Murat Karayılan yanında tüm Merkez Komite Üyeleri ile birlikte basına açıklamalarda bulundu. Kürdistan özgürlük mücadelesinin tarihi bir süreçten geçtiğini; Kürdistan ve Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerin, Öcalan ve PKK’nın fikir ve görüşlerinin doğruluğunu kanıtladığını belirten Karayılan, Merkez Komite’nin yıllık olağan toplantısında tarihi kararlar alındığını söyledi.

Karayılan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıl dönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi büyük bir tarihtir. Bu önemli tarihte Önder Apo ve kahraman şehitlerimizin emeği belirleyicidir. 40. yılımız, Önder Apo’ya, tüm arkadaş ve çalışanlara, Kürdistan halkına ve bölge halklarına kutlu olsun. 40. yıldönümü vesilesiyle ilk büyük şehidimiz Hakki Karer şahsında tüm devrim şehitlerini anıyor, anıları önünde saygıyla eğilerek verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz.

‘Halkımız ve dostlarımız şunu iyi bilsin…’

Parti olarak 40. yılı büyük bir yıl yapacağız. Halkımız ve dostlarımızın şunu iyi bilmelerini istiyoruz; bugün Kürdistan ve bölgede meydana gelen gelişmeler, Kürdistan Özgürlük Devrimi ile Ortadoğu Devrimi’nin temelini güçlendiriyor. Rojava devrimi ve Rakka başarısını selamlıyoruz. 40. yıl artık Kürdistan’da yeni bir atılım yılı olmalıdır. Tüm gelişmeler, hareket ve halk olarak bu tarihi süreci kesinlikle doğru karşılamamız gerektiğini gösteriyor. Özgürlük mücadelesinin güçlendirilmesi, ulusal birliğin sağlanması ve Önder Apo ile Kürdistan’ın özgürlüğü için yeni bir atılımın örgütlendirilmesi, bizler için yılın görevidir.

Önder Apo ve çözüm için kitlesel eylem

Bulunduğumuz her alanda Önder Apo’nun özgürlüğü ve Kürt sorunun çözüm için dört parçadaki Kürt halkı sorumlu davranmalı ve PKK’nın 40. yılının sıradan bir yıl olmadığının bilincine varmalı. Tarihi bir yıldır; bu yıla yaklaşımımız, Kürdistan özgürlük yürüyüşünde büyük kazanımlar elde edebileceğimiz yönündedir. Dolayısıyla özellikle halkın gücü, halkın örgütlülüğü ile hem içeride hem de ülke dışında kitlesel eylemleri büyütmemiz gerekiyor. Bu temelde gerilla direnişini, savunma gücü direnişini Kürdistan’ın her alanında daha da geliştirmemiz gerekiyor. Böylece önümüzdeki yılı büyük başarı yılı, özgürlük yürüyüşü yılı haline getirebiliriz. PKK Merkez Komitesi buna inanıyor ve güveniyor. Bu yılı gerçekten de büyük mücadele yılı yapmak istiyoruz.

Bu çerçevede tüm Kürdistan halkına, Kürdistan’daki siyasetçi, insan hakları savunucuları, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin tüm dostlarına şu çağrıyı yapmak istiyoruz; herkes bu tarihi sürece katılım sağlasın. Önümüzdeki yılı bu temelde büyük bir yıl, ulusal birlik, devriminin başarısı, halkların özgürlük yılı, Önder Apo ile Kürdistan’ın özgürlük yılı haline getirebiliriz. Bu yoldaki yürüyüşümüz, büyük yürüyüş olacaktır. Bu inançla Kürdistan özgürlük mücadelesinde önümüzdeki yıl önemli gelişmelerin yaşanacağını umuyoruz. Tüm yurtsever kesimler bu mücadele yılına katılım sağlamalıdır. Tüm arkadaşlara, çalışanlara ve Kürdistan halkına en içten duygularımızla başarılar diliyoruz. 40. yılın PKK’nın başarı yılı, başarı yılı, başarı yılı olacağını belirtiyoruz.”