Murat Karayılan: Devlet, Afrin için İmralı'ya heyet gönderdi

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, "Türkiye ve Rusya arasında stratejik bir ittifak yapılmıştır. Afrin’deki direnişi durdurmak için bir heyet olarak İmralı’ya gitmişler" dedi.

tutulduğu İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde, 27 Temmuz 2011’den beri avukatları ile, 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana da İmralı Heyeti üyeleriyle görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Dengê Welat radyosuna konuşan Karayılan, Öcalan’ın durumuyla ilgili yeni bir gelişmenin olduğunu söyledi.

Karayılan, İmralı’daki yeni gelişmeye ilişkin olarak “Bizler yeni bilgiler aldık” dedi ve “Türkiye ve Rusya arasında stratejik bir ittifak yapılmıştır. Afrin’deki direnişi durdurmak için bir heyet olarak İmralı’ya gitmişler” ifadelerini kullandı.

Öcalan’a ‘baskı yapılıp’ sözkonusu talepte bulunulduğunu öne süren Karayılan, talebin ise Öcalan tarafından reddedildiğini iddia etti.

Karayılan, kamuoyuna konuya ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, “Çünkü bu durum çok önemlidir” dedi.

CPT iki yılın ardından

İmralı raporunu açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Konseyi’ne bağlı İşkenceyi Önlenme Komitesi (CPT), Nisan 2016’da İmralı Cezaevi’ne yaptığı ziyaretin raporunu iki yıl aradan sonra açıklamıştı.

Raporda, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 5 yıldır avukatları, 18 aydır da ailesiyle görüştürülmediği kaydedilmişti. Ayrıca, Öcalan ve aynı cezaevindeki diğer tutukluların söz konusu tarihlerden sonra dış dünyayla bağlantılarının kesildiği, telefon dahil hiçbir görüşmenin yapılmadığı belirtilmişti.

CPT, raporun Ankara’nın talebi üzerine kamuoyuna duyurulduğunu da kaydetmişti.