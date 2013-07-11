Murat Karayılan: Çözüm süreci tıkanma aşamasında

KCK Yürütme Konseyi Genel Kurulu’nda, KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığına getirilen Cemil Bayık ve Bese Hozat ile, HPG’nin başına geçen Murat Karayılan, ANF’ye konuştu. Bir üst organ olarak Genel Başkanlık kurumunun oluşturulduğunu kaydeden Hozat, Bayık ve Karayılan, görevlendirmedeki değişikliklerin sistemin demokratik karakterinden kaynaklandığını dile getirdi.

Önümüzdeki hafta çok önemli

Çözüm sürecinin geldiği noktayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Murat Karayılan, “Herkes bilmeli ki önümüzdeki bir hafta çok çok önemlidir. Türk devletinin şuanki gibi tavrı devam ederse süreç tıkanır. Şu anda tıkanmamış ama tıkanma aşamasındadır” dedi. Karayılan, “Lice’de gördük halka saldırdılar, halkımızın üzerinde büyük bir baskı var. Kısacası bu ne yaptığı belli olmayan AKP politikalarının halkımıza saldırması ve Gezi Parkı’nda gördük büyük bir tahammülsüzlük var, bu politika süreci tıkanmaya götürür ve götürüyor da. Kısa sürede bizi ikna edecek adımlar bekliyoruz eğer bu adımlar atılmazsa süreci onlar tıkatır ve sorumluluğu da onlardadır” ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın koşulları iyileştirilmeli

Bese Hozat, Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın ANF’nin sorularına verdikleri yanıtlar şöyle:

-İkinci aşama hangi düzeyde, taraflar üzerine düşeni yerine getirdiler mi?

Cemil Bayık: Tabii bu soru önemli, süreç şu anda ciddi bir aşamadadır biz üzerimize düşeni yaptık. Türk Başbakanı Erdoğan diyor ki yüzde 15 çekildi ve ikinci aşamayı başlatmıyor. Biz ateşkes yaptık ve geri çekilme devam ediyor. Bu bizim niyetimizi ve duruşumuzu gösteriyor. Şimdi devletin acil atması gereken adımlar var. Bu süreci Abdullah Öcalan başlattı ama hala tecrit altındadır. Avukatları onunla görüşemiyorlar kimse yanına gidemiyor. Daha da önemlisi şu anda ciddi sağlık sorunları var. Kaç gündür kamuoyunda ciddi kaygılar var biz de bu durum hakkında açıklama yaptık. Bağımsız ve uzman bir doktor ekibi İmralı’ya gitmeli ve Öcalan’ı sağlık kontrolünden geçirmelidir. Diğer taraftan eğer bu süreç ilerleyecekse Öcalan’ın koşulları iyileşmeli ve dışarıdan gelen heyetlerle görüşebilmeli. Dışarısıyla irtibatı olmalı. Diğer taraftan yardımcıları ve sekreterleri olmalıdır. Ancak bu şekilde müzakere sürecini yürütebilir.

-Geri çekilme sonrası boşalan yerler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Murat Karayılan: Geri çekilme konusunda tedbirler alınmalı, alınmazsa halkımızın üzerinde baskılar yapacaklar. Halkımız daha fazla kurumlaşmalı ve kendini korumalı. Öz savunmasını güçlendirmeli kendi içinde yapmalı. Her alanda tedbirler alınmalı boşluk bırakılmamalı. Adım atmadan biz zaten kabul etmeyeceğiz. Bizim yapmak istediğimiz bu süreçte sivil demokratik bir toplumu inşa etmektir. Askeri baskı kesinlikle son bulmalı ve koruculuk bitmelidir. Genel kurulumuz bu konuda da karar aldı. Korucular sonuçta Kürt’türler yanlışlık yapmışlardır bu silahlı varlıkları son bulmalıdır. Devlet onları başla yönlü değerlendirsin, Kürdistan’da bundan sonra silahlı güçlere gerek kalmamıştır. Bu sistem barışın önünde engeldir. Bu olmazsa gerillanın geri çekilmesi de boşa düşer. Özellikle Öcalan'ın devlete gönderdiği mektupta da özel olarak bu konuya değiniliyor.