Murat Karayılan: Barış sürecini geliştirmekten pişman değiliz

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, Serxwebun Dergisi’ne çözüm sürecini değerlendiren bir makale yazdı. Karayılan, bu makalesinde geçen bir yıllık çözüm ve barış sürecini geliştirmekten asla pişman olmadıklarını belirterek, "Önder Apo’nun sunmuş olduğu perspektifi ve Newroz’da ilan edilen tarihi deklarasyonu şu anda da doğru görüyoruz ve bu perspektife sonuna kadar bağlıyız. Yine bu süreçte halk ve hareket olarak birçok kazanımımız söz konusudur" dedi.

Doğan Haber Ajansı Muhabiri Ferit Aslan’ın haberine göre, Murat Karayılan, sorunu siyasi yol ve yöntemlerle halkların kardeşliği, eşitliği ve özgürlüğü temelinde çözmek istediklerini, gelinen bu aşamada artık kimsenin Kürt sorununu inkar edemeyeceğini de belirtiyor.

Çözüm üç aşamalı

Çözüm sürecinin 3 aşamadan oluştuğunu, birinci aşamanın ateşkes ve geri çekilme, ikinci aşamanın yasal ve anayasal adımlar atılması ve üçüncü aşamanın da normalleşme olarak adlandırılan aşama olduğunu belirten Karayılan, "Son aşama, önderlik dahil olmak üzere bütün tutsakların özgür olduğu ve tarafların birbirinin hatalarını affettiği bir aşamaydı. Bu üç aşamanın tamamlanması demek, Kürt sorununun çözümü anlamına geliyordu. Kürt sorununun çözümü ise Ortadoğu’da kördüğüme dönüşen tüm sorunların aşılması yolunda çok büyük bir adımdı" dedi.

Makalenin devamında ise, "Bu geçen bir yıllık süreci geliştirmekten dolayı asla pişman değiliz. Önder Apo’nun sunmuş olduğu perspektifi ve Newroz’da ilan edilen tarihi deklarasyonu şu anda da doğru görüyoruz ve bu perspektife sonuna kadar bağlıyız. Yine bu süreçte halk ve hareket olarak bir çok kazanımımız söz konusudur. Her şeyden önce tüm dünya kamuoyu gördü ki biz sorunu gerçekten siyaset ve diyalog yoluyla çözmek istiyoruz; savaş değil barış yanlısıyız. Ancak şeref ve onurumuza da bağlıyız. Şeref, onur ve özgürlüğümüz için gerekiyorsa savaşırız. Bu bir kararlılıktır ve bugün tüm dünya tarafından bilinmektedir" deniliyor.