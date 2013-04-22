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Murat Karayılan 24 Nisan'da 'çekiliyoruz' diyecek!

Murat Karayılan 24 Nisan'da çekilme takvimini açıklayacağı bir basın toplantısı düzenleyeceği öne sürüldü. Toplantıya Türkiye'den çok sayıda gazetecinin katılması bekleniyor

22 Nisan 2013 11:40

PKK'nın Kandil'deki 1 numaralı ismi olan Murat Karayılan, çözüm sürecine ilişkin 24 Nisan'da Kandil'de bir basın toplantısı düzenleyerek PKK'ya "çekilin" mesajı vereceği iddia edildi. Karayılan, Mayıs ayı başında başlayacak olan genel çekilme ile ilgili takvimi ve yöntemi de açıklaması bekleniyor.

Çekilmeye ilişkin ilk açıklamayı, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeleri yürüten BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki gün yapmış ve "çekilmenin 8-10 güne kadar başlayacağını" duyurmuştu.
 

Basın toplantısına çok sayıda gazeteci gidecek


Hürriyet'in haberine göre, İmralı ziyaretleri sonrasında Kandil ile de görüşen ve Öcalan'ın mesajlarını ileten Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasının ardından Murat Karayılan'ın basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. 24 Nisan'da yapılacak basın toplantısına Türkiye'den çok sayıda basın mensubunun gitmesi bekleniyor.
 
Kandil'in basın toplantısında kimlerin geleceğine ya da kimlerin gelemeyeceğine ilişkin bir çekincesinin bulunmadığı belirtiliyor.
 
Karayılan'ın düzenleyeceği basın toplantısında Mayıs ayı başından itibaren çekilmenin programlı bir şekilde başlatılacağını açıklaması ve bunun nasıl yapılacağını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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