Murat Karayalçın: İttifakta HDP de olmalı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, ittifakta HDP'nin de olmasını belirterek, "Hiçbir dostumuzu bir yere bırakamayız. Tüm dostlarımızla ilerlemeliyiz" dedi.

Karayalçın, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. Karayalçın, Muharrem İnce'nin istifasına ilişkin olarak, "Çok üzgünüm. İstifa edersen et ama bunlar doğru değil. O zaman bizimle niye konuştunuz? Madem bize geldiniz. Müdahalede bulunmamızı istediniz. Biz de sevgiyle karşıladık. Olur mu bu? Biz eski genel başkanlar olarak ne duruma düşeriz?" değerlendirmesini yaptı.

Karayalçın, "CHP'nin Atatürk'ün temel değerlerinden koptuğunu söylemek çok doğru değil. Ağır bir suçlama. CHP'nin programında altın üçgen var. Bir köşesinde, Atatürk'ün devrimleri. Bir köşesinde Sosyalist Enternasyonal'in ilkeleri. Üçüncü köşesinde, Anadolu'nun felsefi değerleri. Bir CHP'li, üçgenin Atatürkçü köşesine yakın olabilir, bir başkası sol köşeye… Önemli olan, üçgen içinde olmaktır. Sen o köşede niye duruyorsun diye eleştirmeleri doğru değildir. Bir de Cumhuriyet'in altın üçgeni var: Üniter devlet, ulusun ve yurdun bütünlüğü." dedi.

Karayalçın şunları kaydetti:

"– İnce ve arkadaşları HDP'ye itiraz ediyor.

Üçgenin içinde olunduğu sürece herkesle konuşuruz.

– İttifakta HDP de olmalı mı?

Kesin! Hiçbir dostumuzu bir yere bırakamayız. Tüm dostlarımızla ilerlemeliyiz. Tüm dostlarımız yoksa da tek başımıza seçime girmeliyiz. Kısmi birliktelik olmaz, olmamalı. O nedenle hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde buna göre hazırlık yapmalıyız."