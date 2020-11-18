Murat Karayalçın'dan Kanal İstanbul tepkisi: İçişleri Bakanlığı, var olmayan “devlet projesi” kavramını kullandı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “Kanal İstanbul” nedeniyle başlatılan ön inceleme gerekçesinde kullanılan “devlet Projesi” tanımına tepki gösterdi. Karayalçın, yatırım programında olmayan Kanal İstanbul için “hayalet proje” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Anayasa’da, yönetmeliklerde, genelgelerde “devlet projesi” diye bir kavram olmadığına dikkat çeken Karayalçın, “Dolayısıyla ‘Devlet Projesi’nin tanımı da yok. ‘Devlet Projesi’ diye bir kavrama göndermede bulunarak yerel yönetimleri ve bazı belediye başkanlarını suçlamanın da zemini olamaz. İçişleri Bakanlığı’nın olmayan bir kavramı kullanmasını hayretle karşılıyorum. Önce böyle bir kavram var mı bunu incelesinler” dedi.

"Varsa büyüklüğü ne kadar? Kaç para? Nasıl yapılacak?"

Mevzuatta “kamu yatırım projeleri” olduğunu söyleyen Karayalçın, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol” başlıklı yasanın, kamu yatırım projeleri ile ilgili süreçleri düzenlediğine ve yasanın yürürlükte olduğuna işaret etti.

Karayalçın, “Kanal İstanbul” adlı bir projenin 2021 bütçesinin içinde yer alıp almadığının da açıklanması çağrısında bulunarak, “Varsa büyüklüğü ne kadar? Kaç para? Nasıl yapılacak? Bu ortaya koyulmalı. Bu, hayalet proje. Adı var ama kendisi yok. Şehir efsanesi gibi değişik miktarlar söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Karayalçın, "İBB Başkanı’nın ‘Kanal İstanbul’a karşı çıkması doğrudur. Yasaların büyükşehir belediye başkanına verdiği bir yetkiyi kullanıyor. ‘Buna karşı çıkamazsın’ denilemez” ifadelerini kullandı.

Vesayet kullanımında AYM kararlarını hatırlattı

Karayalçın, merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki “vesayet” yetkisine de işaret ederek, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “devletin asli ve sürekli hizmeti kapsamında değerlendirerek, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesine olanak sağlayan maddeyi iptal ettiğini” ve “merkezi yönetim, kendisini yerel yönetimlerin yerine koyarak vesayet yetkisini kullanamaz” kararı bulunduğunu anımsattı.

Karayalçın, “Burada da vesayet yetkisinin kullanımıyla ilgili AYM’nin yaklaşımına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu konu da idare mahkemesi üzerinden AYM’ye taşınmalı” dedi.