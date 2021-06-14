"Murat Karayalçın cumhurbaşkanlığı adaylığına yakıştırılan isimler arasında"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, “Kulağıma geleni söyleyeyim; Murat Karayalçın da cumhurbaşkanlığı adaylığına yakıştırılan isimler arasında” diye yazdı.

“Türk siyasetinin duayen, dürüst ve efsane isimlerinden birisi değerli dostum devlet adamı” diyerek bahsettiği Murat Karayalçın'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına yakıştırılan isimler arasında olduğunu ifade ettiği yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Türk siyasetinin duayen, dürüst ve efsane isimlerinden birisi değerli dostum devlet adamı Murat Karayalçın'dır. ‘Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği'nin’ (Kent-Koop) kurucularından olan Karayalçın ile 1981'de tanıştık. Günaydın Gazetesinde 1. sayfada şu haberim yayınlandı:1991 yılına kadar da Genel Başkanlık görevlerini üstlendi ve bugün yüzbinlerce kişinin yaşadığı Türkiye'nin ilk uydu kenti olan Batıkent'i gerçekleştirdi.

Karayalçın, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Metro, Ankaray ve Gecekondu dönüşüm projeleri ile Ankaralıların gönlüne taht kurdu. Adının Yenimahalle'de bir meydana verilmesinden çok mutlu oldum. Bu arada kulağıma geleni söyleyeyim; Murat Karayalçın da cumhurbaşkanlığı adaylığına yakıştırılan isimler arasında...”

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