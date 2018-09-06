Murat İde: Rüyadaki olay, damadın 'Döviz hesaplarındaki kur sabitlenmeyecek' diyerek telaşa sebep olduğu günlerde yaşandı

Yeniçağ yazarı Murat İde "Dolar dolu uçak indirildi mi?" yazısına "Saçma bir rüyanın anatomisi" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya cevap verdi. Murat İde, kendisine yanlış sorular sorulduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki kirli paranın büyük bölümünün sistem dışı olduğunu aktardı. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında 'Kayıt dışı ekonomide' birinci sırada olduğunu hatırlatan yazar, "1 trilyon doları bulan ekonomik hacminin yüzde 30'una yakını, yani 300 milyar doları kayıt dışı olan bir ülkede, 20 milyar dolar neden imkansız geliyor ki?" sorusunu yöneltti.

"Erdoğan durduk yere şu cümleyi kurmaz"

Yazar, bir iş adamı ve siyasetçi oğlunun, 20 milyar doları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Mevduatlara el konmayacak', 'Döviz hesaplarındaki kur sabitlenmeyecek' açıklamaları sonrası özel bir uçakla yurt dışına kaçırmaya çalıştığını öne sürdü. İde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise o günlerde yaptığı "Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz.." açıklamasını işaret ederek "Durduk yere çıkıp şu cümleyi kurmaz; Elinin altında istihbarat teşkilatı var.. Boş yere söylemez bunu" dedi.

"Yazımın izini niye "Yasal ve ahlaki ve fiziki" alanlarda sürüyorsunuz ki?"

Yazar Murat İde, "Fatih Altaylı'ya açık mektup" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Yolcularından biri bir iş adamı, diğeri bir siyasetçinin oğlu" vurgusu yaptığını ancak , rüyadaki 'Siyasetçi oğlu'nun sorgulanmadığını ifade etti. İde'nin 'Yüz ifadelerine dikkat edelim siyasetçinin oğlunu yakında anlarız' dediği yazısı şöyle:

"En sonda söyleyeceğimi, en başta söyleyeyim;

-Fatih abi, yatarken, bi yerim açıkta kalmasın diye, bir elim mutlaka pikede olur.. Kardeşini düşündüğün için teşekkürler..

"Dolar Dolu Uçak İndirildi mi?" başlıklı yazımı değerlendirmiş Fatih Altaylı.. Diyor ki başlığında;

-Saçma bir rüyanın anatomisi

Ve devam ediyor;

"Murat İde kardeşim, dün bir yazı yazdı. Rüyasını anlatıyor. Rüyasında bir işadamının özel uçağına koyduğu 20 milyar doları yurt dışına kaçırmaya çalışırken havada enselendiğini, Türk savaş jetlerinin uçağı zorla indirdiğini ve uçaktaki paranın müsadere edildiğini yazmış. Rüya işte. Murat İde'nin bu rüyası çok ciddiye alındı ve dün pek çok yerde "Kim bu işadamı" gibisinden sualler sorulduğunu gördüm. Murat bunu o kadar gerçekçi yazmış ki, olay gerçek gibi algılanmış. Kim bilir belki de Murat İde böyle anlaşılsın istemiş. Belki kendi de rüyasına inanmış. Bilemiyorum. Ancak size şunu söyleyeyim.Böyle bir şey en vahşi rüyalarda bile olacak iş değil. Neden mi?"

Bunu dedikten sonra, o kadar paranın kaç ton geleceğini ve hiçbir uçağa sığmayacağını söylüyor.. Ha bir de, uyurken vücudumun bir bölümünün açıkta kaldığını..

Dün sosyal medyaya da küçük notlar düştüm.. O kadar paranın bir uçağa sığmayacağını ben de biliyorum..

Ama bakıyorum herkes, o kadar milyar doların kaç kilo geleceğinden başlıyor, bankacılık sisteminden fark edilmeden çıkışının mümkün olmadığından yürüyor..

Bu konuda Durmuş Yılmaz Bey de aradı.. Belli ki o da sorulara muhatap kalmış..

Düşünün, Fatih Altaylı gibi, çevresinde "Para işlerini" iyi bilenlerin olduğu, Durmuş Yılmaz gibi, finans dünyasının kıymetli bir ismi bile, para ve finans çevreleri tarafından soru yağmuruna tutulmuş..

İddia o ki yazdıklarım saçma.. Ama tabloya bakın ki, para ve piyasa çevrelerinde sorguya ihtiyaç yaratıyor..

Kıymetli abim Fatih Altaylı konu ettiği için onun şahsında iki satır karalayayım;

Şimdiii; Türkiye "Olmaz" denilen her şeyin çatır çatır olduğu bir ülke mi? Evet..

Türkiye'de yıllardır, doymaz bir iştahla sürüp giden yağmalar konuşuluyor mu? Evet

Türkiye, kara para aklayan, külçe altınları madende üretilmiş gibi piyasaya süren çetenin genç lideri Zarrab'a bile, "Hayırsever" diyenlerin yönettiği bir ülke mi? Evet..

CHP'li Gürsel Tekin yıllardır "Sadece İstanbul'da yıllık 50 milyar dolar rant dönüyor" diyor mu? Evet..

2001 yılında 1.1 milyar dolara mal edilebilecek bir tüneli, bu dönemde 6-7 milyar dolara mal ettik mi? Evet..

Muhalif olmakla itham edilen medya patronunun bile, iktidara rağmen servetini 3'e katladığı bir sistem içinde yüzüyor muyuz? Evet..

Yüzlerce milyarlık özel sektör yatırımına döviz üzerinden devlet garantisi verilen bir sistemin çarkına teslim miyiz? Evet..

Haraç mezat satılan 'Millet malları' yağma Hasan'ın böreği gibi sağa sola saçılıyor mu? Evet..

İktidar, partisinin il başkanının kayınpederine, "Şuraya bir plaza dik de, 20 yıllığına kiralayalım" diyerek, tek binada ve tek kalemde milyonları saçıyor muyuz? Evet..

Millete küfreden iş adamının tek kalemde yarım milyarlık vergi borcunun silindiği bir ülke değil mi burası? Evet..

Orayı 'Bizim Ahmet'e burayı 'Bizim Mehmet'e verdim diyen bir ihale düzeni değil mi gerçeğimiz? Evet..

E bu tablo da, yazımın izini niye "Yasal ve ahlaki ve fiziki" alanlarda sürüyorsunuz ki?

Bunları niye hatırlattım..

Sanırsın, ülkede her şey kitabına, kuralına, ahlakına uygun yürüyor..

Sanırsın kimse, özel villalarda yaptırdığı kasalarda milyonlarca dolar saklamıyor..

Sanırsın hırsız, rüşvetini, ihalelerdeki fesat komisyonlarını, milyarlarca dolarlık haksız kazançlarını, ertesi gün getirip, yasal sisteme dahil ediyor.. Ve kimse de dönüp, nereden bu para demiyor?

Hatırlayınız; ara ara haberler olur;

-Sisteme 5 milyar dolar kaynağı belirsiz giriş oldu..

Bir başka gün;

-Sisteme 8 milyar dolarlık kaynağı belirsiz giriş oldu..

Sormak gerekir;

-Türkiye'deki haksız kazancın, fesatların, rüşvetlerin, kirli paranın tamamı bu mu?

Buna kim inanır?

O halde;

-Demek ki, o kirli paranın büyük bölümü zaten hep sistem dışında.. Hep zulada..

Fatih Altaylı gibi, hali vakti yerinde ve çok zengin çevresi olan bir abimin bunları bilmiyor olması mümkün değil.. Hatta iddia ediyorum, benim rüyamdakinin çok ama çok üzerinde bilgisi vardır..

Ama hayat böyledir işte.. Gidip o kirli işleri yapanlara sormaz, dönüp, bu iş 'Kirli' diyen meslektaşınıza, kardeşinize sorarsınız..

Elbette hakkıdır da..

Ama bunca yılın gazetecisi şu gerçeği de biliyor eminim;

-"Gazetecilerin rüyasındaki ak sakallı dede" bazen, kaynağı perdelemek için bir yanı eksik bırakır.. Yoksa o rüyadaki de, o rüyayı gören de biliyordur, bahse konu ürünün tonajını.. Ya da sistemde olsa, çıkışı halinde hemen fark edileceğini..

Geçen yıl yazmıştı rahmetli meslektaşımız Güngör Uras;

- 2015 yılında, sermaye hareketiyle sisteme giren döviz 10.1 milyar dolar. Nereden geldiği belli olmayan döviz 10.2 milyar dolar.

Sormak isterim, ara ara "Nereden geldiği belli olmayan" böyle bir gerçeğimiz varken ve bu işin küçük bir kısmıyken, yazıma konu paranın izini, bankacılık sisteminde aramanın manası nedir?

Türkiye, OECD ülkeleri arasında 'Kayıt dışı ekonomide' birinci sırada değil mi? Öyle..

Peki, 1 trilyon doları bulan ekonomik hacminin yüzde 30'una yakını, yani 300 milyar doları kayıt dışı olan bir ülkede, 20 milyar dolar neden imkansız geliyor ki?

16 yıldır, acımasızca ve doymaz bir iştahla yürüdüğüne inandığımız ve Fatih Altaylı dahil birçok insanın kıyıda köşede, (Ak Partililerin bile) konuştuğu 'Rant' düzeninin aktörlerinin zulasında bu kadar para olabileceği neden yadırganıyor ki?

Bu ne ki?

Baylar, bayanlar, Gürsel Tekin'in iddiasıyla, sadece İstanbul'daki bir yıllık rantın, '50 milyar dolar'ın yarısından bile azından söz ediyoruz.. Türkiye 81 vilayet.. Ve bu iddiadaki para yalnızca 'Belediye işlerinden..'

Bunun Bakanlıkları var.. Bunun Genel Müdürlükleri var.. Bunun yurt dışı bağlantıları var..

Ne sanıyorsunuz? Evet 20 milyar dolar büyük, çok büyük para.. Ama dönen dolaba göre, ufak be abi..

Hadi 'Hayır' deyin..

Ne dedim, bir iş adamının tek kalemde yarım milyarlık vergi borcunun silindiği bir sistem bu..

İş adamlarının cebine milyar dolarlık kredilerin konduğu, medya gruplarının satın alındığı bir sistem bu..

Bu parayı niye yadırgıyorsunuz?

Sevgili Fatih abim;

Özel ilgi alanın olduğunu bildiğim uçak mevzuuna takılma.. Dediğim gibi, o kadar paranın uçağa sığmayacağını bu kardeşin de biliyor.. Rüyama göre 'masamın üzeri' diye tariflediğim bölüme dikkat et derim..

Ak sakallı dede der ki, mevzu sadece gökyüzünü ilgilendirmiyor.. İşin deniz yolu boyutu da var..

Rüya işte..

İki notla bitireyim..

Birincisi, rüyadaki hadiseye konu olay, belki de, hazinenin bağlandığı damadın, bir gece durduk yere; "Mevduatlara el konmayacak", "Döviz hesaplarındaki kur sabitlenmeyecek" diyerek kapalı piyasalarda bile telaşa sebep olduğu günlerde yaşanmıştır.. Kim bilir, panikle kim neyi varsa çıkarsın istediler belki.. Bilemeyiz..

İkincisiyse bir ülkenin Cumhurbaşkanı, durduk yere çıkıp şu cümleyi kurmaz;

- Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz..

Elinin altında istihbarat teşkilatı var.. Boş yere söylemez bunu.

Ve 20 milyar doları 'BİR KİŞİ İÇİN' çok bulanlara şu notu iliştireyim;

- Cumhurbaşkanı'nın ifadesindeki "EDENLERİ" sözüne dikkat..

Diyor ki ak saçlı dede;

- Elbette tek kişiye ait bir para değil.. Hırsız hırsızın yoldaşıdır..

O panikle birlikte organize etmiş olmasınlar..

Dediğim gibi Fatih abi, üzerimdeki pikeyi dert ettiğin ve bir tarafım açıkta kalmasın diye abi tavsiyesinde bulunduğun için teşekkürler..

"Her yerde konuşuluyor" diyorsun ya, biliyorum ki senin çevrendekiler, ekonomiyi, para sistemini iyi bilen insanlar..

Bu konu bu kadar imkansızsa ve saçmaysa, bu kadar insan niye bu kadar konuşur ki?

Demek ki herkesin, kendine saklasa da "bir bildiği" var..

Benim ki "Pikeden" değil, "Cesur rüyalardan.."

Bu arada, rüyadaki "Siyasetçi oğlu"nu pek soran yok ama rüyalarımızdaki yüz ifadelerine dikkat edelim, yakında anlarız..

Selamlar abi.."