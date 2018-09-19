Murat İde: Deniz bacı, adam ülkeyi yönetenlerin yarısını satın almıştı

İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 17 Eylül'de şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının VIP girişini kullanarak Atatürk Havalimanı’ndan ABD’nin New York kentine gittiğini duyurdu. Manken Deniz Akkaya'nın "Kocası ülkeyi satan kadına VIP hizmet verin" açıklamasını hatırlatan Yeniçağ yazarı Murat İde, yönetmeliğe rağmen Ebru Gündeş'e 'Gizli-saklı emirle' VIP kapısının açıldığını belirterek köşesinde yorumladı. İde, "Dedi ki içimdeki ses; Deniz bacı, ne satması, adam ülkeyi yönetenlerin yarısını satın almıştı, satın"

Murat İde'nin "Ebru Gündeş uçmayacak da kim uçacak?" başlığıyla (19 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Bir dost gibi davran bana, herkes bizi böyle bilsin.

Bugün burada bütün olanlar, saklı, gizli sürüp gitsin."

Böyle diyor bir şarkısında.. Kim? Ebru Gündeş..

Şarkıcının hayatına baktığınızda, sözlerin sözde kalmadığını da görüyorsunuz..

Devleti yönetenlerin sırdaşına dönmüş bir eş ve bugün onu ziyarete giderken "Gizli-saklı emirle" açılan VIP kapısı..

Efendim İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin sorusu ile öğrendik meseleyi..

Biz onu cezaevinde 'kader mahkûmu(!)' sanırken, Amerika'daki ünlü bir restoranda yuvarlarken gördük Reza Zarrab'ı..

Hah işte Ebru Gündeş o Amerika'ya gidiyormuş.. Öyle senin benim gibi sıradan bir yolcu değil tabii.. Ama şöhret yetmiyor VIP'den uçmak için.. İşin yönetmeliği var..

Hatta Ak Partililer, hala oğlu-dayı kızı doldurunca, yakın bir zamanda ayar gelmişti VIP'e..

Ama bu ayar, 'Özel emir'le bozulmuş meğer.. Naci Cinisli sorunca aldığı yanıt bu;

-Ebru Gündeş VIP'i hangi sebep ya da şartla kullanıyor?

-Efendim özel bir emirle kullanıyor..

Eee, özel bir adamın, Cumhurbaşkanı'na göre 'hayırsever(!)' iş adamının eşi.. O Very Important Person (Çok Önemli Kişi) olmayacak da ben mi olacağım?

Özel emirle oradaymış.. Vay be..

Cumhurbaşkanı daha iki gün önce laf çakıyor adama, iki gün sonra Ebru Gündeş Rezza'sına 'Özel emirle' VIP'ten uçuyor..

Seviyorum bu ülkeyi..

Bu arada olay sebebiyle yeni bir polemik göründü ufukta..

Manken Deniz Akkaya lafı çakmış vallahi;

-Kocası ülkeyi satan kadına VIP hizmet verin..

Allah var, esaslı laf..

Deniz Akkaya bu, istihbaratı kuvvetli bir şahsiyet..

Yalnız magazinin şuh pozlarından, gerçek hayatın ciddi işlerine dalınca hata yapabiliyor insan..

Dedi ki içimdeki ses;

-Deniz bacı, ne satması, adam ülkeyi yönetenlerin yarısını satın almıştı, satın.."

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