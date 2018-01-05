Murat Hazinedar'dan İsmail Saymaz'a: Havuz medyasını temsil etmek sana mı düştü?

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kendisiyle ilgili CHP'nin bir rapor hazırladığı iddialarını reddetti. İddiayı dile getiren gazeteci İsmail Saymaz'a tepki gösteren Hazinedar, "Havuz medyasının dezenformasyonuna hizmet etmek, İsmail Saymaz'a mı düşmüş?" dedi.

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Hazinedar, “Özellikle havuz medyasının dezenformasyonuna hizmet etmek, gerçekten hakkında olumlu düşündüğüm ve benim gibi aynı değerleri taşıyan insanların da izlediği İsmail Saymaz’a mı düşmüş? Kendisinin cep telefonuna basın danışmanım biraz önce bir evrak gönderdi. Partimize böyle bir rapor var mıdır diye sorduk” ifadelerni kullandı.

Programdaki gazetecilerin “İsmail Saymaz’a mı düşmüş?” ifadesini eleştirmesi üzerine Hazinedar, “Kendisi, benim görmediğim ve olmayan bir raporla ilgili olarak beyanda bulunduğu için bunu söyledim” cevabını verdi. Hazinedar, raporu hazırladığı iddia edilen CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır’ın böyle bir rapor olmadığına dair yazı verdiğini de sözlerine ekledi.

‘Sizin basın danışmanınız değilim'

Hazinedar'ın tepkilerine cevap veren Saymaz ise şunları söyledi: “Öncelikle şu ifade edeyim, siz belediye başkanısınız, ben sizin basın danışmanınız değilim. Ben gazeteciyim. Aramızda herhangi bir siyasi, idari bir yakınlık da yok. Sizin benimle kurduğunuz yakınlık, benim sizi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Ben size karşı değil yurttaşlara karşı sorumluyum. Kusura bakmayın, beni sizin yaklaşımınız belirlemiyor.”

‘O raporu paylaşmakla sorumlusunuz'

Raporu hazırlayan milletvekilleriyle görüştüğünü belirterek, “Bu rapordan ve içeriğinden haberdarım” diyen Saymaz, Hazinedar’a, 17-25 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Hüseyin Avni Sipahi’nin avukatlığını yapıp yapmadığını sordu. Saymaz, Hazinedar'a Sipahi'nin neden belediye meclis üyesi yapıldığı sorusunu da yöneltti.

“Ben sizin eleştiri hakkınızla ilgili bir şey söyledim” diyen Hazinedar, “Gördüğünüz, iddia ettiğiniz o raporu paylaşmakla sorumlusunuz. Eğer CHP’nin yetkili organlarını yok dediği o rapor varsa paylaşmak zorundasınız” şeklinde konuştu. Sipahi’nin avukatlığını yaptığını ifade eden Hazinedar, şöyle devam etti:

“Bu raporun hazırlanmadığını söyleyen kişi parti genel sekreteridir. Hüseyin Avni Sipahi, gözaltına alındı ve beraat etti. Kendisini ben meclis üyesi yapmadım, böyle bir yetkim yok, parti yaptı. Sipahi, belediye başkan yardımcılığı yapmıyor, CHP üyeliğinden de istifa etmiştir. Sipahi’yi göreve getiren de görevden alan da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Sipahi, sadece seçildiği ilk 1 ay belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. Göreve getirilmesinin müvekkilim olmasıyla ilgisi yok.”

’17 aydır ifadem alınmıyor'

Hakkındaki iddialarla ilgili savcılığa başvurduğu söyleyen Hazinedar, “İki meczubun sözleri nedeniyle hakkımda suçlamalar var, 17 aydır ifadem alınmıyor. Avukatlarımın başvuruları sonuçsuz kalmıştır. 180 ön inceleme, soruşturma geçirdim, hakkımda belediye başkanı sıfatıyla bir tane dava açılmamıştır” diye konuştu.

Hazinedar'ın görevden uzaklaştırma kararının gerekçelerinden birinin FETÖ iddiası olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, “2014 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı ziyaretinizde, ‘Çok değerli Fetullah Gülen Hocaefendi’ diye başlayan bir konuşma yaptınız mı?” diye sordu.

‘Montaj olduğuna dair iki üniversiteden rapor aldık'

İftar yemeğine katıldığını aktaran Hazinedar, konuşmasında vakıf üyelerinin Ergenekon ve Balyoz davalarını eleştirdiğini belirtti. Konuşmasıyla ilgili videonun montaj olduğuna dair rapor aldıklarını söyleyen Hazinedar, “Ben o iftar yemeğine özellikle gittim. Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılananlara destek verdim ve bu davaların hesabını sormak için gittim. Bunların hukuksuzluk olduğunu ve yüzleşmeleri gerektiğini yüzlerine söyledim. Bu konuşmamla ilgili o videonun montaj olduğuna dair, biri devlet biri özel iki üniversiteden rapor alındı” şeklinde cevap verdi.