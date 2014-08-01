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Murat Göğebakan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

01 Ağustos 2014 16:31

Dün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan, son yolculuğuna uğurlandı. Göğebakan'ın cenazesi, namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Namazın ardından Göğebakan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi.

Göğebakan'ın cenazesine Başbakan Tayyip Erdoğan, sanatçılar ve çok sayıda seveni katıldı. Cuma sonrası kılınan namazın ardından Adana'ya gönderilen Göğebakan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

 

Adana'dan İstanbul'a

 

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968’de Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlayan Göğebakan, 1986’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan ve gitar dersleri veren Göğebakan, 1995’e kadar Adana’da kaldı. Albüm çalışmaları için geldiği İstanbul’da 1996’da “Ben Sana Aşık Oldum” adlı albümünü çıkardı. 2002’de “Ay Yüzlüm” adlı albümüyle ÜYAP’ın “En Çok Satan Albüm Ödülleri”ne layık görüldü. “Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Göğebakan” adlı bir kitap da yayımlayan Göğebakan, 2010’da kan kanserine yakalandı. Son olarak 2012’de “Aşkın Gözyaşları” albümünü çıkaran Göğebakan, Recep Tayyip Erdoğan için “Uzun Adam” adlı şarkıyı yapmıştı. Başbakan Erdoğan, 4 Temmuz’da sanatçıyı evinde ziyaret etmişti.

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